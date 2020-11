Yeni James Bond filminde Daniel Craig’in son kez yer alacağını biliyoruz. Filmin siyahi kadın yıldızlarından Lashana Lynch, uzun süredir spekülasyon olarak konuşulan 007 karakterinin kim olacağı konusuna açıklık getirdi.

Dünyanın en uzun soluklu film serilerinden James Bond’un son filmi No Time To Die’la ilgili uzun süredir akılları kurcalayan bir soru yanıtlandı. Önümüzdeki Bond filminde MI6 ajanı Nomi’yi canlandıran Lashana Lynch, önümüzdeki filmlerde karakterinin 007 yerine geçeceğini doğruladı. Bu yılın başında yeni 007’in Lynch olacağı şeklinde pek çok spekülasyon ortaya çıkmıştı. Yapılan bu açıklamalarla bu iddialar da doğrulanmış oldu.

Harper’s Bazaar ile yaptığı röportajda rolünden bahseden ve bu yılın başında kendisine gelen eleştirilere de değinen Lynch, "Ben siyahi bir kadınım - rolde başka bir siyahi kadın olsaydı da aynı konuşma olurdu, aynı saldırıları ve tacizi alırdı" dedi. "Çok devrimci bir şeyin parçası olduğumu hatırlatmam gerekiyor" diyen Lynch, bu rolün altından kalkabilecek mi ilerleyen günlerde göreceğiz.

James Bond filmi yine ertelendi

James Bond’un 25. filmi olacak No Time To Die, normalde geçtiğimiz nisan ayında sinemalarda izleyicisiyle buluşacaktı. Elbette bu noktada devreye pandemi girdi ve diğer tüm filmlerde olduğu gibi James Bond’un da ertelenmesine neden oldu. Film daha önce kasım ayına ertelenmişti, ancak yeni bir erteleme daha alarak Nisan 2021’de vizyona gireceği açıklandı.

MGM, Universal ve Bond yapımcıları Michael G Wilson ve Barbara Broccoli, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, "Gecikmenin hayranlarımızı hayal kırıklığına uğratacağını biliyoruz, ancak bu tabloya göre No Time To Die’ı önümüzdeki sene paylaşmayı dört gözle bekliyoruz" dedi. Yapılan açıklamaya göre No Time To Die, eğer yeni bir erteleme almazsa 2 Nisan 2021’de izleyiciyle buluşacak.

Önümüzdeki sene yayınlanması beklenen yeni James Bond filminde Daniel Craig’in yeniden Bond karakteriyle geri döndüğünü söyleyelim. Bu oyuncuya Lashana Lynch, Ana de Armas, Rami Malek, Léa Seydoux, Ben Whishaw, Billy Magnussen gibi isimler yer alıyor. Lynch’in yeni 007 olup olmadığını da bu filmde görmeyi bekliyoruz.

Peki Lashana Lynch açıkladığı gibi yeni 007 olursa bu rolde başarılı olabilir mi? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında bizlerle paylaşabilirsiniz.