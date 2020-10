Film eleştirmeni ve senarist Drew McWeeny, Apple ve Netflix'in James Bond filmi No Time to Die'ın yayın haklarını almak için yarıştığını iddia etti. Serinin 25. filminin vizyon tarihi, koronavirüs salgını nedeniyle birçok kez ertelenmek zorunda kalmıştı.

Bond serisinin 25. filmi ve Daniel Craig'in 007 ile son çalışması olan No Time to Die, yılın en çok beklenen filmlerinden biri oldu. Normalde nisan ayında gösterime girmesi planlanan film, koronavirüs salgını nedeniyle birkaç kez ertelenmek zorunda kaldı. Alınan son kararla birlikte filmin çıkış tarihi Kasım 2020'den Nisan 2021'e kadar ertelendi.

Son kararın ardından vizyon tarihi hâlâ çok uzakta olan James Bond filmi No Time to Die, sinemaları atlayıp doğrudan dijitale gelebilir. Film eleştirmeni ve senarist Drew McWeeny, Twitter hesabından yaptığı bir paylaşımda hem Apple hem de Netflix'in serinin 25. filminin yayın haklarını satın almak için görüşmelerde bulunduğunu ve anlaşmanın rakamlarının "çılgınca" olduğunu söyledi.

No Time to Die, sinemaları atlayıp doğrudan dijitale gelebilir:

McWeeny, sağlam bağlantılara sahip olsa da henüz kesin bir şey söz konusu değil. Ancak koronavirüs salgını nedeniyle dünyanın pek çok yerinde sinema salonları hâlâ kapalı veya sınırlı bir şekilde hizmet veriyor. Bu nedenle Bond filminin stüdyosu MGM, No Time to Die'ı doğrudan dijitale getirmeye karar verebilir.

Geçtiğimiz gün Binged tarafından yayınlanan bir raporda, MGM'nin No Time to Die'ı bir an önce yayınlamak için "yüksek baskı" altında olduğu bildirilmişti. Bu noktada sinemaların geleceğinin belirsizliği ve mevcut şartlar, MGM'i Bond 25'in yayın haklarını en yüksek teklif veren çevrimiçi yayın platformuna satmak zorunda bırakabilir.

Daniel Craig'i beşinci kez James Bond rolünde göreceğimiz No Time to Die'ın yönetmenliğini Cary Joji Fukunaga üstleniyor. Filmde aktif hizmetten ayrılan Bond, yeni hayatına uyum sağlamaya çalışırken CIA’den eski dostu Felix Leiter'ın kendisinden yardım istemesi ile yeni bir maceraya başlar.