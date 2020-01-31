Lava, uygun fiyatlı akıllı telefon portföyüne yeni bir model daha ekledi. Şirketin en yeni akıllı telefonu olan Lava Z53, bütçe dostu fiyat etiketi ve giriş seviye özellikleriyle duyuruldu.

Hindistanlı akıllı telefon üreticisi Lava, en son bu ayın başlarında Lava Z71 adlı cihazını tanıtmıştı. Şirket şimdi de, Lava Z53 adlı yeni bir Z serisi akıllı telefonunu tanıttı. Markanın en yeni cihazı Lava Z53, giriş seviyesi özelliklerle oldukça uygun fiyatlı bir model olarak geldi.

Lava Z53'ün 6.1 inçlik ekranın üst kısmında damla çentik yer alıyor. Ekranın üst ve yan kısımlarında çerçeveler ince olsa da alt kısımdaki çerçevenin biraz daha yüksek seviyede olduğu görülüyor. Lava Z53'ün arka yüzeyi renk geçişli bir tasarıma sahip. Cihazda parmak izi sensörü yer almıyor, ancak telefonun kilidini açmak için yüz tanıma sistemi var.

Lava Z53 için yayınlanan poster

Telefonun kameralarına gelecek olursak; ekranda damla çentiğin olduğu kısıma yerleştirilmiş 5 megapiksellik bir selfie kamerası bulunuyor. Arka tarafında gerçek zamanlı bokeh efekti sunan 8 megapiksellik ana kameraya sahip çift kamera yer alıyor.

Lava Z53, 4.120mAh'lik güçlü bir bataryadan güç alıyor. Cihaz, 4G LTE bağlantısını destekliyor ve çift SIM kart yuvasına sahip. Ayrıca Wi-Fi, Bluetooth ve GPS gibi bağlantı özellikleri de standart olarak yer alıyor. Son olarak, telefonda özel bir Google Asistan düğmesi de yer alıyor.

Şirket henüz Lava Z53'ün diğer özelliklerini açıklamadı. Lava Z53, Hindistan'da 4.829 Rs (yaklaşık 68 dolar) gibi rekabetçi bir fiyatla yakında piyasaya sürülecek.