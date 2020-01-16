Uygun fiyatlı akıllı telefonları ile bilinen Hint üretici Lava, Z71 adını verdiği yeni modelini piyasaya sürdü. 5.7 inç HD+ ekranla gelen cihaz, gücünü Helio A22 yonga setinden alıyor.

2009 yılından bu yana kullanıcılara fiyat/performans noktasında başarılı akıllı telefonlar sunan Lava, pazardaki iddiasını artırabilecek bir modelle karşımıza çıktı. Bugün itibarıyla piyasaya sürülen Lava Z71, kullanıcıların ihtiyaçlarını fazlasıyla karşılayabilecek özelliklerle donatıldı.

Su damlası çentikli 5.7 inç HD+ ekranında 1520x720 piksel çözünürlük sunan Lava Z71, ön tarafta selfie çekimi ve görüntülü sohbetler için 5MP’lik bir kameraya ev sahipliği yapıyor. Cihazın arkasını çevirdiğinizde ise 13MP + 2MP olmak üzere çift kamera kurulumu ile karşılaşıyorsunuz.

Lava Z71 tasarımı:

Gücünü 2GHz hızında dört çekirdekli MediaTek Helio A22 işlemcisinden alan Lava Z71, 2GB RAM ve microSD kart ile 256GB'a kadar genişletilebilen 32GB dahili depolama alanı sunuyor. 145.6 x 70.9 x 9mm boyutlarında ve 150 gram ağırlığında olan akıllı telefon, 4G LTE desteği, Wi-Fi b / g / n, Bluetooth 5.0 ve GPS gibi bağlantı özellikleri ile geliyor. 3.200mAh değerinde bir bataryadan beslenen Lava Z71, kutusundan Android 9.0 Pie işletim sistemi ile çıkıyor.

Lava Z71 fiyatı

Yakut Kırmızısı ve Çelik Mavi olmak üzere iki farklı renk seçeneği ile satışa sunulan Lava Z71, 6.299 Rs (88 dolar) fiyat etiketi ile raflardaki yerini aldı. Lava Z71 akıllı telefonun teknik özelliklerine aşağıdaki listeden göz atabilirsiniz. Cihazın Türkiye'de satışa sunulup sunulmayacağı bilinmiyor.

Lava Z71 özellikleri: