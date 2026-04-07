Elektrikli Otomobillerde Devrim Kapıda: Lazerle Şarj Olabilen İlk Kuantum Batarya Geliştirildi

Bilim insanları, lazerle kablosuz enerji aktarımı yapabilen ve tam şarj döngüsünü tamamlayan ilk kuantum bataryayı geliştirdi. Bu teknoloji, elektrikli araçlardan mobil cihazlara kadar birçok alanda ultra hızlı ve temassız şarj dönemini başlatabilir.

Beyazıt Kartal Beyazıt Kartal / Product Content Manager

Enerji depolama teknolojilerinde uzun süredir “gelecek” olarak görülen bir konsept, sonunda gerçeğe dönüşmüş olabilir. Avustralya merkezli bilim insanları, bugüne kadar sadece teoride konuşulan kuantum batarya teknolojisini çalışır hâle getirdi.

Üstelik bu batarya sadece çalışmakla kalmıyor; aynı zamanda lazerle kablosuz şekilde şarj edilebiliyor. Yani kabloya takma derdi olmadan, uzaktan enerji aktarımı yapılabiliyor. Bu da özellikle elektrikli otomobiller için oyunun kurallarını değiştirebilir.

Bildiğimiz pilleri unutun: Bu sistem tamamen farklı çalışıyor

Klasik bataryalar kimyasal tepkimelerle enerji depolarken, kuantum bataryalar işi biraz daha “bilim kurgu” seviyesine taşıyor. Bu sistemde enerji, kuantum fiziği prensipleriyle atomik ölçekte kontrol ediliyor.

Araştırmacılar, geliştirdikleri sistemde enerjiyi lazer ışınlarıyla bataryaya aktarmayı başardı. Bu da gelecekte araçların ya da cihazların herhangi bir kabloya ihtiyaç duymadan şarj olabileceği anlamına geliyor.

En ilginç kısmı: Büyüdükçe daha hızlı şarj oluyor

Bu teknolojiyi asıl heyecan verici yapan şey ise alıştığımız kuralları tersine çevirmesi. Normalde bir bataryanın kapasitesi arttıkça şarj süresi uzar, değil mi? Kuantum bataryalarda durum tam tersi.

Bilim insanlarına göre bu sistemler, teorik olarak çok daha hızlı şarj olabiliyor ve ölçek büyüdükçe performans da artıyor. Yani gelecekte elektrikli otomobilinizi dakikalar değil, belki saniyeler içinde şarj etmek mümkün olabilir.

Üstelik bu çalışma, sadece teorik bir model değil. Araştırmacılar, bataryanın tam şarj–depolama–deşarj döngüsünü başarıyla tamamladığını da gösterdi. Bu da teknolojinin gerçekten çalıştığını kanıtlıyor.

Şimdilik erken aşamada ama potansiyel çok büyük

Tabii ki hemen heyecanlanıp “yarın kullanıyoruz” demek için biraz erken. Şu anki sistemler hâlâ deneysel ve küçük ölçekli.

Ancak uzmanlara göre bu teknoloji; elektrikli araçlar, akıllı cihazlar ve hatta şehirlerin enerji altyapısını kökten değiştirebilir. Özellikle kablosuz enerji aktarımıyla birleştiğinde, şarj kablosu kavramı tamamen ortadan kalkabilir.

