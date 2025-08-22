Göz sağlığı alanında uzun yıllardır kullanılan yöntemlerin başında lazer destekli cerrahiler geliyor. Ancak bu teknikler, korneadan doku çıkarılması gerektiği için her hastaya uygulanamıyor. Bilim insanları şimdi daha farklı ve daha az müdahaleyle görme kusurlarını düzeltmeyi hedefleyen yeni bir yöntem üzerinde çalışıyor.

Gözlüklerden kurtulmak isteyenlerin en çok tercih ettiği yöntemlerden biri LASIK göz ameliyatı. Ama bu operasyon korneadan doku alındığı için herkese uygulanamıyor. Araştırmacılar ise şimdi yepyeni bir şey deniyor: lazer yok, kesi yok, sadece bir dakikada görme kusurlarını düzeltebilecek bir yöntem.

American Chemical Society toplantısında duyurulan bu yeni yöntem “Elektromekanik Yeniden Şekillendirme” ya da diğer adıyla EMR olarak adlandırılıyor. Mantık aslında oldukça basit: göze düşük voltajlı bir elektrik akımı veriliyor ve platin kaplı özel bir lensle kornea yeniden şekillendiriliyor. Bu sırada kornea kısa bir süreliğine yumuşuyor, kalıba göre şekil aldıktan sonra tekrar sertleşip yeni formunu koruyor.

İnce korneaya sahip kişiler için umut verici bir yöntem

İlk denemeler tavşan gözlerinde yapıldı ve miyopiyi simüle eden bu testlerde başarılı sonuçlar elde edildi. Yöntemin en dikkat çekici yanı, LASIK’te olduğu gibi korneadan doku alınmaması; sadece mevcut dokunun yeniden şekillendirilmesi. Bu da özellikle ince korneaya sahip kişiler için büyük bir avantaj anlamına geliyor. Üstelik EMR sadece görme bozukluklarını gidermekle sınırlı değil, kimyasal maddeler nedeniyle oluşan kornea bulanıklıklarının tedavisinde de umut verici bir seçenek olarak görülüyor.

Şimdilik bu yöntem sadece laboratuvar ortamında denendi. İnsanlar üzerinde uygulanabilmesi için daha uzun bir yol var. Öncelikle ilk olarak deneyleri yapılacak, ardından FDA onayı ve klinik testler tamamlanacak. Üstelik araştırmanın finansman tarafı da hâlâ belirsiz. Yine de uzmanlar, önümüzdeki 10 yıl içinde bu yöntemin gerçek bir tedavi seçeneği haline gelebileceğini düşünüyor.