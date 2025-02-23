Dünya üzerinde, hesap etmenin oldukça güç olduğu kadar canlı var. Yüz binlerce hatta milyonlarca. Denizlerde, okyanuslarda, karada… Hepsinin fiziksel özellikleri, beslenme şekilleri ve yaşam alanları birbirinden farklı.

Bu canlılar arasında en dikkati çekenler ise transparan olanlar. Bazılarını gözle görmek mümkün bile değilken bazılarının iç organları seçiliyor.

Peki şeffaf canlılar daha farklı hangi özelliklere sahipler?

1. Cam kanatlı kelebek

Cam kanatlı kelebekleri fark etmek, tamamen şeffaf kanatlara sahip oldukları için neredeyse imkânsız. Yalnızca kanatlarının kenarlarındaki opak çizgiler sayesinde seçilebiliyorlar. Eğer bunlar da olmasaydı, onları uçarken veya bir çiçeğin üzerindeyken görmek hiç mümkün olmazdı.

Aslında bu özellik, cam kanatlı kelebeklere muazzam bir kamuflaj yeteneği kazandırıyor. Yani bu sayede avcılardan kolayca kaçabiliyorlar. Çoğunlukla Güney ve Orta Amerika’nın belirli bölgelerinde yaşıyorlar ve ağırlıklarının 40 katını taşıyabilecek kadar güçlüler.

2. Cam karides

Cam karidesler neredeyse tamamen saydam bir vücuda sahip. Suda ise âdeta görünmez hâle geliyorlar. Fakat bu canlılara dair en ilginç ayrıntı, renk değiştirme yetenekleri ile ilgili. Normal şartlarda transparan olan cam karidesler, renkli bir şey yediklerinde o renk vücutlarına yansıyor.

Hele hele bitkisel bir şeyler yerlerse tüketir tüketmez hafif yeşil bir tona bürünüyorlar. Cam karidesler çoğunlukla ABD’nin doğu kıyılarındaki birçok akarsu, göl ve gölette yaşıyor.

3. Cam ahtapot

Şeffaflık konusunda başı çeken bir diğer canlı cam ahtapotlar. Onların derileri öylesine şeffaf ki neredeyse tamamen görünmezler. Bilim insanlarının tahminlerine göre yırtıcılardan kaçmak için evrimleşen bu canlılar, tropikal sularda yaşıyor.

Ayrıca onların özel optik sinir sapları sayesinde, görme duyuları çok fazla gelişmiş. Yani o bizi görmeden önce bizim onu fark etmemiz çok zor.

4. Şeffaf deniz hıyarı

Bu canlı öylesine şeffaf ki, dışarıdan tüm iç organlarını görmek mümkün. Bu deniz hıyarı, bundan yaklaşık 15 yıl önce Meksika Körfezi’nde ve 2.750 metre derinlikte keşfedildi. Keşfedildiği esnada da denizin tabanında ağır ağır sürünüyordu.

Sürünürken ise en sık yaptığı şey, organik atıklarla dolu çamurları yemekti. Aslında kendisi oldukça yavaş bir canlı. Yani saatte yalnızca birkaç santimetre hızla ilerliyor ancak tüm bunlar hayatına devam etmesi için bir engel teşkil etmiyor.

5. Cassidinae

Bu böcek türü tamamen şeffaf olmasa da dış kabuğuyla âdeta bir illüzyon yaratıyor. Vücudunun alt kısmında gizlenen desenlerini ise avcıları kandırmak için kullanıyor. Ayrıca bu böceğin farklı türleri de var.

Örneğin bazıları mücevher gibi parlıyor bazıları ise tıpkı bir altın gibi. Ayrıca yırtıcılar, bu böceğin kabuğunu gördüğünde onu bir su damlası, yaprak veya başka bir şey zannediyor. Böylece Cassidinae, gizlenmiş oluyor.

Özetle saydam yapıları nedeniyle görmenin bir hayli zor olduğu bu canlılar, bu krizi çeşitli şekillerde fırsata çeviriyor ve bir şekilde hayatta kalmaya devam ediyorlar.

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