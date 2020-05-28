League of Legends'ın 10.12 Yamasıyla Gelecek Yenilikler

League of Legends'ın 10.11 yamasının gelmesiyle birlikte PBE sunucusunda test edilecek yenilikler ve dengelemeler belli oldu. Önümüzdeki hafta yayınlanacak 10.12 yaması rün ve sihirdar büyüsü değişikliklerinin yanı sıra yeni kostümlerle gelecek.

League of Legends'ın 10.11 yaması bugün yayınlandı. Güncelleme yenilenen Volibear, büyük dengeleme değişiklikleri, yeni Astronot görünümleri ve daha fazlasını getirdi. Riot Games'in popüler MOBA oyunu, yaz aylarının ilk güncellemesini önümüzdeki hafta 10.12 yamasıyla alacak.

Bir sonraki 10.12 güncellemesi öncesinde, Riot Games'in hafta başlarında tanıttığı High Noon kostümleri PBE sunucusuna geldi. High Noon serisinin yeni kostümleri Senna ve Irelia için geldi. Ayrıca Nocturne için de Hextech kostümü yolda. Tüm bunların yanı sıra rünlerde ve sihirdar büyülerinde bazı değişiklikler yapıldı.

League of Legends'ın 10.12 güncellemesinden notlar

League of Legends şampiyonlarına güçlendirmeler veren rünlerden bazılarında değişiklikler yapıldı. İlham rünleri arasında yer alan Hızını Al, artık yakınınızdaki hareket kısıtlamasına uğramış takım arkadaşlarınıza doğru ilerlerken daha az hareket kısıtlaması, uyguladığında ise rakiplere doğru ilerlerken daha fazla hareket hızı verecek. Azim rünleri arasında yer alan Muhafız'ın verdiği kalkan değeri ise azaltılacak. Gözü Kara rününün sıvışma ve yavaşlatma direnci azaltılacak. Hakimiyet rünü Yırtıcı ise artık daha fazla hareket hızı verecek, ancak bonus saldırı değerleri düşecek.

Sihirdar büyülerinden Hayalet nerflendi. Yeteneğin bekleme süresi 180'den 210'a yükseltildi. Şampiyonun seviyesine göre %25 ve %45 arasında olan hareket hızı, %20 ve %40 aralığına düşürüldü. Şampiyon kill ve asist aldıkça yeteneğin kullanım süresi 4-7 saniye arasında uzayacak.

League of Legends'a gelecek yeni kostümler:

High Noon Senna

Senna'nın Efsanevi kostümü 1820 RP değerinde olacak ve ona yanan bir at, tarzına uygun bir zırh ve büyük, keskin bir şapka ve daha şeytani bir vahşi batı stili getirecek. Riot, kostümün yeni modeller, dokular, VFX, SFX, animasyonlar ve bir geri dönüş animasyonu alacağını söylüyor.

High Noon Irelia

Irelia'nın yeni kostümü, 1350 RP değerinde destansı bir görünüm olacak ve High Noon alternatif evreninin gotik atmosferini yansıtacak. Irelia yeni kostümüyle bıçak benzeri kanatların yanı sıra daha melek benzeri tüylü kanatlar alacak. Yeni modeller ve dokular, yeni görüntü ve ses efektleri, yeni bir geri dönüş animasyonu bu kostümde de olacak.

Hextech Nocturne

Nocturne için yepyeni bir Hextech kostümü de yolda. 10 cevher karşılığında alınabilen bu kostüm de yeni modellerin yanı sıra görsel ve ses değişimleri alacak.

Şimdilik League of Legends'ın 10.12 yaması hakkında bilinenler bu kadar. Ancak yama önümüzdeki hafta yayınlanmadan önce PBE'ye yönelen daha fazla değişiklik ve güncelleme görebiliriz.