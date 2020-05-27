LoL E-Spor Maçlarında Oyun İçi Reklam Devri Başlıyor

League of Legends'ın resmi e-spor müsabakalarında reklamlı içerik devri başlıyor. Riot Games yaptığı açıklamada, 2020 LCS Summer Split'ten itibaren izleyicilere oyun içi reklam afişleri gösterileceğini belirtti.

Riot Games, e-spor arenasında dünyanın en büyük turnuvalarına imza atıyor. Büyük turnuvalar, sponsorluk anlaşmalarını da beraberinde getiriyor ve 13 Haziran'da başlayacak LCS Summer Split turnuvasında izleyiciler Sihirdar Vadisi haritasında bazı kozmetik değişiklikler görecekler.

Riot Games, resmi turnuva maçlarında oyun içinde sponsorlu afişler görüneceğini duyurdu. League of Legends arenasında gösterilecek oyun içi reklamlar çeşitli katılımcı ligler için marka bilinci oluşturacak. E-sporun yükselişiyle birlikte sponsorluklar turnuva yayınlarının temel dayanağı haline geldi ve bu nedenle Riot Games'in de bunu denemesi şaşırtıcı değil.

League of Legends e-spor yayınlarında sponsorlu içerik dönemi başlıyor

Reklam afişleri, yaklaşmakta olan Summer Split ile başlayarak tüm resmi League of Legends e-spor liglerinde yayınlanmaya başlayacak. Sponsorlu afişler yalnızca izleyiciler tarafından görülecek. Oyuncular, görsel değişikliklerden etkilememeleri için maçlar sırasında reklamlı afişler yerine standart Sihirdar Vadisi'ni görecekler.

Riot Games, e-spor blogundan yaptığı resmi açıklamada oyun içi reklam afişlerini tanıtarak, "Arzumuz, e-sporda geleneksel sporlarda bulunan enerjiyi yayan bir ortam yaratmak ve bu amaç için çalışmaya devam edeceğiz. Afişler izleyiciler tarafından görülebilir olsa da, profesyoneller resmi maçlarda oynarken standart Sihirdar Vadisi modelini görmeye devam edecekler. Bu, yeni görsel modelin aynı oyun alanında pratik yapma ve rekabet etme yeteneklerini etkilememesini sağlayacak." ifadelerine yer verdi.

Riot Games, spor sahalarında karşılaştığımız görüntüyü e-spor arenasına taşımayı hedefliyor. Peki sizce sponsorlu afişler gerçek bir müsabaka deneyimi için tamamlayıcı bir unsur mudur?