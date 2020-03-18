League of Legends, 10.7 Yaması Şampiyon Kostümleri Ortaya

Günümüzün en popüler MOBA oyunu olan League of Legends’ın bu seneki yedinci yamasını almasına çok az bir süre kaldı. Yamayla birlikte oyunda ve özellikle şampiyonlarda da bazı değişiklikler yaşanacak.

Riot, bu hafta başında League of Legends’ın Fiddlesticks karakteri üzerindeki tekrar çalışmalarını paylaşmıştı. Görünüşü elden geçirilen karakterin yeteneklerinde de değişikliğe gidiliyor. Şimdide popüler MOBA oyununun bu seneki yedinci yamasına hazırlanılıyor ve Fiddlesticks, test aşaması için PBE’e gidiyor.

Fiddlesticks’in yenilenen yetenekleri ve elden geçirilen görünüşünün yanında yeni bir lakabı da bulunuyor: Kadim Korku (The Ancient Fear). Tabii bu yamada sadece Fiddlesticks üzerinde de çalışılmıyor. Yamayla birlikte Veigar ve Tristana’ya daha ‘cosplay’vari bir görünüm getirilirken Malzahar, Maokai ve Sion’a da daha mitolojik bir görünüş veriliyor.

League of Legends 10.7 yaması

Şu an üstünde çalışılan bu yamada Şampiyonlar arasındaki denge değişimi bulunuyor ve yamanın yayınlanma tarihi yaklaştıkça, bu denge değişimi içerisine daha fazla Şampiyon da dâhil olacaktır. League of Legends 2020 yama takviminde de belirtildiği gibi 10.7 yaması 1 Nisan Çarşamba günü oyuncuların kullanımına sunulacak.

League of Legends 10.7 Şampiyon güncellemeleri

Fiddlesticks istatistikleri:

Base AD, 48,36’dan 55,36’ya artırıldı

Base Armour, 30’dan 34’e artırıldı

Seviye başına HP, 80’den 92’ye artırıldı

Base HP, 524,4’ten 580,4’e artırıldı

Fiddlesticks’in yeni görüntüsü ve kostümleri:

Fiddlesticks'in yeni görüntüsü

Bandito Fiddlesticks

Fiddle Me Timbers Fiddlesticks

Spectral Fiddlesticks

Pumpkinhead Fiddlesticks

Union Jack Fiddlesticks

Surprise Party Fiddlesticks

Risen Fiddlesticks

Praetorian Fiddlesticks

Dark Candy Fiddlesticks

Şampiyonların kostümleri

Furyhorn Cosplay Veigar

Pengu Cosplay Tristana

Worldbreaker Malzahar

Worldbreaker Maokai

Worldbreaker Sion

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