League of Legends, 10.7 Yaması Şampiyon Kostümleri Ortaya

Riot, bu hafta başında League of Legends’ın Fiddlesticks karakteri üzerindeki tekrar çalışmalarını paylaşmıştı. Görünüşü elden geçirilen karakterin yeteneklerinde de değişikliğe gidiliyor. Şimdide popüler MOBA oyununun bu seneki yedinci yamasına hazırlanılıyor ve Fiddlesticks, test aşaması için PBE’e gidiyor.
Fiddlesticks’in yenilenen yetenekleri ve elden geçirilen görünüşünün yanında yeni bir lakabı da bulunuyor: Kadim Korku (The Ancient Fear). Tabii bu yamada sadece Fiddlesticks üzerinde de çalışılmıyor. Yamayla birlikte Veigar ve Tristana’ya daha ‘cosplay’vari bir görünüm getirilirken Malzahar, Maokai ve Sion’a da daha mitolojik bir görünüş veriliyor.
League of Legends 10.7 yaması
Şu an üstünde çalışılan bu yamada Şampiyonlar arasındaki denge değişimi bulunuyor ve yamanın yayınlanma tarihi yaklaştıkça, bu denge değişimi içerisine daha fazla Şampiyon da dâhil olacaktır. League of Legends 2020 yama takviminde de belirtildiği gibi 10.7 yaması 1 Nisan Çarşamba günü oyuncuların kullanımına sunulacak.
League of Legends 10.7 Şampiyon güncellemeleri
Fiddlesticks istatistikleri:
- Base AD, 48,36’dan 55,36’ya artırıldı
- Base Armour, 30’dan 34’e artırıldı
- Seviye başına HP, 80’den 92’ye artırıldı
- Base HP, 524,4’ten 580,4’e artırıldı
Fiddlesticks’in yeni görüntüsü ve kostümleri:
Fiddlesticks'in yeni görüntüsü
Bandito Fiddlesticks
Fiddle Me Timbers Fiddlesticks
Spectral Fiddlesticks
Pumpkinhead Fiddlesticks
Union Jack Fiddlesticks
Surprise Party Fiddlesticks
Risen Fiddlesticks
Praetorian Fiddlesticks
Dark Candy Fiddlesticks
Şampiyonların kostümleri
Furyhorn Cosplay Veigar
Pengu Cosplay Tristana
Worldbreaker Malzahar
Worldbreaker Maokai
Worldbreaker Sion
League of Legends'ın Sevilen Oyun Modu Geri Dönüyor
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