League of Legends'ın Sevilen Oyun Modu Geri Dönüyor

Milyonlarca oyuncunun buluşma noktası olan League of Legends'ın özlenen oyun modu One for All, yeni güncellemeyle geri dönüyor. Oyun modu, şu anda test sunucularında oynanabilir durumda ve gelecek güncellemeyle ana sunucuda da bulunacak.

League of Legends, 2009 yılındaki çıkışından bu yana milyonlarca oyuncu tarafından oynandı ve hâlâ oynanmaya devam ediyor. MOBA türüne damgasını vuran ve bu türde tahta oturan oyun, elbette bu kadar fazla oyuncuya sürekli yeni içerikler ekleyerek ve oyuncularıyla iletişim kurarak erişebildi.

League of Legends’a dönem dönem gelen her yeni oyun modu, oyunu bırakmış olan oyuncuların bile oyuna dönmelerini sağlıyor. Bununla birlikte klasik oyun modundan bıkmış olan oyuncular, yeni oyun modlarında soluklanıp istedikleri zaman yeniden klasik oyunlara dönebiliyor.

One for All oyun modu geri dönüyor:

Bugüne kadar Riot Games’in League of Legends’a getirdiği tüm oyun modları arasından en sevileniyse elbette One for All (Hepimiz Birimiz İçin) oyun moduydu. Son olarak 2018 yılında nisan şakası olarak karşımıza çıkan oyun modu, yeniden oyuncularla kavuşmaya hazırlanıyor.

Riot Games oyunculara bu sürprizi, Açık Beta Ortamı (PBE)’ye gelen yeni 1.06 yamasının yama notlarında verdi. Böylelikle iki senedir oyuncular tarafından sık sık gündeme getirilen ve tekrar görülmek istendiği söylenen One for All oyun modu, yeniden oyuncularla buluşmuş oldu.

One for All oyun modu nedir?

League of Legends oyuncularının yeniden buluşacakları One for All oyun modunda oyuncular her zamanki gibi oyunu kazanmak için mücadele derler. Ancak klasik oyundan farklı olarak oyuncular, normal şekilde şampiyon seçmiyor. Bunun yerine daha farklı bir yol izleniyor.

Ancak şampiyon seçiminin devamında en çok oy kazanan şampiyon, 5 kişilik takımda yer alan tüm oyuncular tarafından oynanıyor. Yani takımdaki herkes aynı şampiyonu oynamak zorunda kalıyor. Böylelikle karşı takımın da farklı şampiyon seçtiği durumda maçtaki maksimum şampiyon miktarı 2 oluyor.

League of Legends’a 10.6 güncellemesinin yayınlanmasıyla gelecek oyun modunu an itibarıyla test sunucularında oynayabilirsiniz. Sevilen oyun modunu yeniden oyuna getirecek güncellemeyse 18 Mart tarihinde yayınlanacak. Güncelleme ile birlikte bazı şampiyonlarda da değişiklik yapılacak.