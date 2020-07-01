League of Legends’ın En Başarılı 10 Nişancı Şampiyonu

League of Legends’ın en sevilen rolleri arasında nişancılar gelir. Yüksek hasar vermek için yanında destek şampiyonu ile birlikte oynanan ADC’ler arasında en başarılı şampiyonlar hangileri? Bugün sizlere; son güncellemeyle birlikte dereceli maçların vazgeçilmezleri olan 10 nişancı şampiyonu listeleyeceğiz.

Dünyanın en rekabetçi oyunlarından biri olarak kabul edilen League of Legends, ülkemizde de geniş bir kitle tarafından sevilerek oynanmaya devam ediyor. Genel anlamıyla 5 kişilik takımların karşılıklı mücadelesi olarak nitelendirebileceğimiz oyunda, birbirinden farklı şampiyon ve roller yer alıyor. Bugün sizlere, oyunun önemli rollerinden olan nişancı (ADC) şampiyonları listeleyeceğiz. Şu anki metaya ve oyuncuların tercihine göre sıraladığımız bu liste, pek çok önemli detaydan yararlanılarak yarı-öznel olarak oluşturuldu. Hazırsanız, sizleri oyunda daha ileriye taşıyacak listemize başlayalım.

LOL’ün en başarılı 10 nişancı şampiyonu

Ezreal

Jinx

Aphelios

Jhin

Caitlyn

Kai’Sa

Xayah

Lucian

Vayne

Kalista

Ezreal

Gelen son güncellemeyle dereceli oyunların vazgeçilmez şampiyonlarından olan Ezreal, yüzde 49,9’luk kazanma oranına sahip. 10.13 yamasıyla birlikte popülerliği artan şampiyon, karşı takım oyuncularına zor zamanlar geçirtebiliyor.

Jinx

Oyunun belki de en çılgın şampiyonlarından biri olan Jinx, yüzde 52,2’lik kazanma oranıyla tüm ADC’ler arasında en fazla oyun kazanma oranına sahip şampiyon. Tüm bunlara rağmen sadece yüzde 0,3’lük yasaklanma oranıyla dikkat çeken Jinx, oyunlarınız için güzel bir tercih olabilir.

Aphelios

Listemizde oynaması en zor şampiyonlardan biri olan Aphelios, doğru oyuncuların eline geçtiğinde yok edici bir güce kavuşabiliyor. 10.13 yamasıyla birlikte güçlenen Yenilmez rünü, pek çok ADC şampiyonu gibi Aphelios’u da üst sıralara taşıdı. Yüzde 28,5 yasaklanma oranıyla pek çok oyuna doğrudan giremeyen şampiyon, bunun sebebini oyuna girdiği durumlarda rakip takıma çok iyi bir şekilde gösteriyor.

Jhin

Saldırı gücü taşıyıcıları arasında en yüksek hasarı veren şampiyonlardan biri olan Jhin, yüzde 52,1’lik kazanma oranıyla ADC’ler arasında ikinci sırada. Özellikle yeteneklerini uzak mesafelere kullanabilmesi, Jhin’i oyunların vazgeçilmez şampiyonlarından biri yapıyor.

Caitlyn

Gerek verdiği yüksek hasar gerekse de kaçma ve yakalama mekanikleriyle oyunun en bütün ADC’lerinden olan Caitlyn, aynı zamanda tüm ADC’ler arasında erken safhada en uzaktan normal hasar verebilen şampiyon konumunda yer alıyor.

Kai’Sa

Oyunun popüler şampiyonlarından biri olan Kai’Sa, yüzde 48,2’lik bir kazanma oranına sahip olsa da özellikle şampiyona hakim olan oyuncuların elinde ölümcül olabiliyor. Suikastçı mekaniklerine de sahip olan Kai’Sa, son derece zor yakalanan bir şampiyon.

Xayah

Yüzde 0,4 gibi çok düşük bir yasaklama oranı bulunan Xayah’ın bıraktığı tüyleri geri çağırarak verdiği hasar, rakip oyuncuların canını fazlasıyla yakabilir. Xayah’ın oyunlardaki kazanma oranı ise yüzde 48,8.

Lucian

Bir dönemin en popüler ADC’lerinden olan Lucian, günümüzde hala en çok oynanan şampiyonlar arasında yer alıyor. Başarılı bir konum bilgisine sahip oyuncunun elinde harikalar yaratabilen bu silah ustası, verdiği yüksek hasarla ADC oynamayı sevenlerin vazgeçilmezleri arasında yer alıyor.

Vayne

Mekanik bir karakter olması sayesinde eskiden profesyonel maçlarda sıklıkla görme şansına eriştiğimiz Vayne, yüzde 51,1’lik kazanma oranına sahip. Çok can yaktığı için oyunların yüzde 12,4’ünde yasaklı olan bu şampiyon, eğer mekaniklerine hakim olursanız sizi şampiyonluklara taşıyacaktır.

Kalista

Kara Kargı’sını takımındaki bir şampiyona bağlayan Kalista, yüksek hasarının dışında takım savaşı başlatma potansiyeline de sahip. Yüzde 47,6’lık kazanma oranı bulunan şampiyonumuz, doğru oyuncunun ellerinde takımına oyunu altın bir tepside sunabilir.

Bu listemizi beğendiyseniz, destek şampiyonları için hazırladığımız listemize de buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz. Ayrıca listede olsa iyi olurdu dediğiniz şampiyonları yorumlar kısmında bizlere iletebilirsiniz.