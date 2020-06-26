League of Legends En İyi 10 Support Şampiyon

League of Legends’ın değeri hiçbir zaman tam bilinmeyen, ancak en önemli rollerinden olan destek rolünde en başarılı şampiyonlar hangileri? Sizler için oyunun son metasında en fazla kazandıran ve rakip oyuncuları deli etme potansiyeli olan destek şampiyonları listeledik.

League of Legends, 5 kişilik takımlarla oynanan bir oyun. Her oyuncunun farklı bir göreve sahip şampiyonu kontrol ettiği oyunda belki en az tercih edilen şampiyonlar destek şampiyonlarıdır. “Support” olarak nitelendirilen bu şampiyonlar, ADC (Nişancı) şampiyonuyla aynı koridora giderek bu şampiyonun kırılgan yapısını engelleyerek savaş başlatırlar.

Dünyanın en rekabetçi oyunlarından biri olarak kabul edilen League of Legends, oyuncuların yeteneklerini göstermesi açısından da son derece fazla çeşitlilik sunuyor. Bugün sizlere, oyunun son metasında özellikle profesyonel ve yüksek dereceye sahip oyuncular tarafından en fazla tercih edilen destek şampiyonlarını tanıtacağız. Bu şampiyonlar maç kazanıp elosunu yükseltmek isteyen şampiyonların tercihi olabilir.

League of Legends’ın en iyi 10 destek (Support) şampiyonu

Pyke

Bard

Soraka

Blitzcrank

Lulu

Leona

Nami

Yuumi

Thresh

Senna

Pyke

İkincil rolü suikastçı olan bir destek şampiyonuyla oynamak, aynı zamanda oyunda alabileceğiniz en agresif destek şampiyonlarından birine sahip olmanızı sağlıyor. Yüzde 49,3 kazanma oranına sahip olan Pyke’ın yasaklanma oranı ise yüzde 1,66. Pek çok oyunda elinizi güçlendiren bu karakter, agresif bir ADC ile birleştiğinde oyunun erken safhalarından itibaren çok can yakıcı olabilir.

Bard

Bard, pek çok support oyuncusuna göre LOL’ün şu anki metasında yetersiz kalan bir şampiyon. Sıralamalı maçlarda yüzde 52,1’lik kazanma oranına sahip olmasına rağmen çok fazla seçilmeyen şampiyon, buna rağmen alındığında özellikle koridor aşamasında rakip oyuncuları zor duruma düşürebilir.

Soraka

League of Legends’ta iyileştirme özelliği bulunan şampiyonlara baktığımızda ilk sıralarda Soraka gelmektedir. Yetenekleri genel olarak iyileştirme üzerine kurulu olan bu şampiyon, ADC’sini sürekli iyileştirerek koridorda tutmayı başarır ve karşı taraftan saldırılar gelse de alt koridorun boş kalmasının önüne geçebilir. Ayrıca tüm takım arkadaşlarını iyileştiren ultisi oyunun ilerleyen saatlerinde gerçekleştirilen takım savaşlarında büyük bir üstünlük sağlar.

Blitzcrank

Başarılı bir oyuncuyla karşı takımın kabusu olabilen Blitzcrank, özellikle Q’suyla takım arkadaşlarına rakip şampiyonu bakır tepside sunabiliyor. Tüm bunlara bir destek şampiyona göre uyguladığı yüksek hasar da girince oyunların vazgeçilmez şampiyonlarından biri karşımıza çıkıyor.

Lulu

Lulu, sadece yüzde 0,52’lik bir yasak oranına sahip olmasıyla destek şampiyon oynayanların her zaman tercih edeceği bir karakter. Yüzde 52,1’lik kazanma oranına sahip olan bu şampiyon, özellikle koridor aşamasında çok işlevsel olabiliyor. Ayrıca takım arkadaşlarından birini dev haline getirerek önemli özellikler verdiği ultisiyle Lulu, dereceli maçlarda tercih edilebilecek bir destek şampiyonu olarak karşımıza çıkıyor.

Leona

Benim de kişisel olarak en sevdiğim destek şampiyonlardan biri olan Leona, maçın her aşamasında önemli bir karakter olarak karşımıza çıkıyor. Sağlam bir eşya düzeni ile ölümsüzlüğünü ilan edebilen Leona, aynı zamanda savaş başlatma konusunda da uzman.

Nami

Nami, son dönemde en fazla seçilen destek şampiyonu konumunda. Yüzde 53,83’lük kazanma ve yüzde 0,34’lük yasaklama oranına sahip şampiyon, şifa özelliğinin dışında rakipleri havaya kaldırarak ADC’sine önemli fayda sağlayabiliyor. Nami, ultisiyle de takım savaşlarında önemli bir rol oynayabiliyor.

Yuumi

Son dönemin en dikkat çekici destek şampiyonlarından olan Yuumi, ADC’sinin üzerine atlayarak hem onun daha güçlü olmasını sağlıyor, hem de kendi yeteneklerini kullanmaya devam edebiliyor. Ultisiyle sağlam takım savaşları başlatabilen bu destek şampiyonu, bazı oyuncular tarafından çok sevilse de bazı oyuncuların da nefretini kazanmış durumda.

Thresh

Thresh, oyunun meta durumu ne olursa olsun her zaman destek şampiyonlarında vazgeçilmezler arasında yer aldı. Yüzde 12,6’lık oynama süresiyle oyunlarda en fazla alınan destek şampiyonu olan Thresh’in kazanma oranı ise yüzde 50’nin biraz üzerinde. Thresh; oyuncuları çekmesi, fırlatması ve yavaşlatmasıyla karşı takıma kabus dolu anlar yaşatabiliyor.

Senna

League of Legends’ta en fazla yasaklanan destek şampiyonu olan Senna, aynı zamanda yüzde 53,01’lik kazanma oranına sahip. Yüzde 4,26’lık da yasaklama oranı bulunan şampiyon, yanındaki oyuncuya destek olurken son derece saldırgan olabiliyor. Bol miktarda hasar eşyasıyla donatılan bu şampiyon, düşmanlara hasar verirken müttefiklerinin de özelliklerini artırıyor.

Listemizin burada sonuna geldik. Peki sizin League of Legends’ta en çok sevdiğiniz destek şampiyonu hangisi? Ayrıca bu listenin diğer rollere de gelmesini ister misiniz? Düşüncelerinizi ve önerilerinizi yorumlar kısmında bizlerle paylaşabilirsiniz.