LoL'ün K/DA Albümüne K-pop Grubu Twice da Katıldı

Artan popülaritesi nedeniyle daha önce de K-pop gruplarıyla çalışmış olan Riot Games, son olarak League of Legends K/DA albümünde K-pop grubu Twice'ın da katılacağını duyurdu.

Son yılların dünya çapında en dikkat çeken müzik akımlarından K-pop, şimdi de League of Legends oyuncularının karşısına çıkıyor. K-pop grubu Twice, League of Legends’ın kurgusal pop grubu olan K/DA’nın yaklaşmakta olan albümünde yer alacağını açıkladı.

Riot Games, 2018’deki başarısından bu yana sessiz kalan K/DA ile geçtiğimiz eylül ayında The Baddest adlı bir single çıkarmış ve albümün ayak seslerini duyurmuştu. The Baddest’ta K-pop grubu (G)I-dle’dan Soyeon ve Miyeon, Akali ve Ahri rollerine geri dönmüşlerdi. Ayrıca iki yeni şarkıcı, Miller ve Wolftyla da şarkıda yer alıyordu. Ayrıca K/DA’nın ilk single’ı Pop/Stars’da yer alan Madison Beer ve Jaira Burns’de geri dönüyor.

K/DA’nın albümünde ilk kez yer alacak olan Twice, K-pop hayranları arasında oldukça popüler bir grup ve en fazla hit yapan şarkılarının başında Cheer Up, Likey ve Feel Special geliyor. Bununla birlikte, Twice’ın da yer alacağı yeni K/DA albümündeki tüm şarkıları ve şarkılarda yer alacak isimleri aşağıdaki listeden inceleyebilirsiniz.