LoL'ün K/DA Albümüne K-pop Grubu Twice da Katıldı

Son yılların dünya çapında en dikkat çeken müzik akımlarından K-pop, şimdi de League of Legends oyuncularının karşısına çıkıyor. K-pop grubu Twice, League of Legends’ın kurgusal pop grubu olan K/DA’nın yaklaşmakta olan albümünde yer alacağını açıkladı.
Riot Games, 2018’deki başarısından bu yana sessiz kalan K/DA ile geçtiğimiz eylül ayında The Baddest adlı bir single çıkarmış ve albümün ayak seslerini duyurmuştu. The Baddest’ta K-pop grubu (G)I-dle’dan Soyeon ve Miyeon, Akali ve Ahri rollerine geri dönmüşlerdi. Ayrıca iki yeni şarkıcı, Miller ve Wolftyla da şarkıda yer alıyordu. Ayrıca K/DA’nın ilk single’ı Pop/Stars’da yer alan Madison Beer ve Jaira Burns’de geri dönüyor.
K/DA’nın albümünde ilk kez yer alacak olan Twice, K-pop hayranları arasında oldukça popüler bir grup ve en fazla hit yapan şarkılarının başında Cheer Up, Likey ve Feel Special geliyor. Bununla birlikte, Twice’ın da yer alacağı yeni K/DA albümündeki tüm şarkıları ve şarkılarda yer alacak isimleri aşağıdaki listeden inceleyebilirsiniz.
- The Baddest - (G)I-dle’dan Soyeon ve Miyeon (Bea Miller, Wolftyla)
- More - Madison Beer, Soyeon ve Miyeon (Lexie Liu, Jaira Burns, Seraphine)
- Villain - Madison Beer ve Kim Petras
- I’ll Show You - Twice, Bekuh Boom ve Annika Wells
- Drum Go Dum - Aluna, Wolftyla, Bekuh Boom