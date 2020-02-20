League of Legends'ın 10.5 Yaması İle Gelecek Yenilikler

League of Legends'ın 10.4 yamasının yayınlanmasının ardından PBE yamasında test edilen 10.5 yama notları da belli oldu. Oyunun bir sonraki güncellemesinde oyuncuları Wukong dengelemesi ve yeni Blackfrost kostümleri bekliyor olacak.

League of Legends'ın 10.4 yaması bugün yayınlandı ve güncelleme, şampiyon dengelemelerinin yanı sıra Katarina, Master Yi ve Tryndamere için Kanlı Ay kostümleriyle geldi. Yeni güncellemenin ardından PBE sunucusunda test edilen 10.5 yamasının oyuna getireceği değişiklikler ve yenilikler belli oldu.

Maymun Kral Wukong için dengeleme değişiklikleri PBE sunucusunda devam ediyor. Wukong, oyun tasarımcısı Mark Yetter'in de açıkladığı gibi, oyuna gelmeden önce yine test ediliyor. Wukong dengelemesinin oyuna ne zaman geleceği belli değil ancak 10.5 yamasıyla uygulanması olası görülüyor. Riot Games, Wukong'un oyun tarzını değiştirmeyi ve şampiyonun erken aşamadan, oyun sonuna kadar gücünü dengelemeyi hedefliyor.

Wukong'un taban sağlık ve büyü direnci büyük oranda yükseltilirken, mana ve mana yenileme oranları çok küçük miktarda düşürüldü. Şampiyonun yeteneklerinin verdiği hasar artarken, bekleme sürelerinde artışlar yapıldı. Yani Wukong karşısındaki şampiyonlara daha yüksek hasarlar verebilecek ve daha dayanıklı olacak. Ancak diğer yandan yeteneklerini daha dikkatli kullanması gerekecek. Oyunun geç aşamalarında ise eskisinden daha güçlü ve dayanıklı bir şampiyon olacak.

Diğer yandan League of Legends'ın 10.5 yamasında kışı geride bırakmayacağı görülüyor. Oyuna gelecek bir sonraki güncelleme, destansı Blackfrost kostümlerini beraberinde getirecek. Blackfrost kostümlerini alacak şampiyonlar Alistar, Rek’Sai ve Renekton olacak. Ayrıca Kuzeyin Hiddeti Sejuani için de şık bir Hextech kostümü yolda. Yeni kostümlerin görsellerine ve videolarına şöyle bir göz atalım:

Blackfrost Alistar – 1350 RP

Blackfrost Renekton – 1350 RP

Blackfrost Rek'Sai – 1350 RP

Hextech Sejuani – 10 Cevher