LoL'ün Yeni Ormancı Şampiyonuna Ait Bir Detay Ortaya Çıktı

Bu yılın başlarından beri League of Legends'a ekleneceği iddia edilen ormancı rolündeki yeni şampiyon Lillia'ya ait bazı detaylar ortaya çıktı. PBE sunucularında keşfedilen yeni yağmalanabilir eşya, şampiyonun varlığını bir kez daha doğrulamış oldu.

League of Legends, günümüzde hâlâ milyonlarca oyuncu tarafından aktif olarak oynanan bir MOBA oyunu. 2009 yılında piyasaya sürüldüğünden beri sürekli güncellenerek ve yenilenerek yoluna devam eden oyun, bu sayede çekiciliğini korumayı başarıyor. Yayınlanan bu güncellemeler, genelde harita, oynanış ve mağaza değişikliklerini içerse de oyuna düzenli olarak yeni karakterler de ekleniyor.

Bu noktada geliştirici Riot Games, bu yılın başlarında oyuna yeni bir şampiyon ekleneceğinin sinyallerini vermişti. Ocak ayında paylaşılan bu görsellerden yola çıkarak yeni şampiyonun ormancı rolünde olacağı tahmin ediliyordu. Şimdiyse bu iddiaları doğrulayan ve yeni şampiyonun yolda olduğunu gösteren yeni bir detay daha ortaya çıktı.

League of Legends’ın yeni şampiyonu ‘ormancı’ rolünde olacak:

İddiaların kaynağı, League of Legends ve PBE (LoL’ün test sunucusu) haberleriyle ünlenen ‘moobeat’ isimli Twitter kullanıcısından geliyor. Twitter hesabından yaptığı paylaşımda PBE’ye ‘Lillia’s Haiku’ isimli yeni bir yağma eşyası eklendiğini söyleyen moobeat, paylaşıma şu notu düştü: “Lillia’yı ormanda keşfettin. 22 Temmuz 2020, öğleden sonra 12.00’da açılabilir.”

Ormancı rolünde olması beklenen yeni karakterin, hırçın denizlerle çevrili olan Ionia bölgesinden olması bekleniyor. Daha önceki sızıntılarda veri madencilerinin ortaya çıkardığı bir ses kaydında ise Thresh’in, Lillia adında bir karaktere seslendiğini duymuştuk. Bununla birlikte geçtiğimiz günlerde paylaşılan Şampiyon Yol Haritası’nda da ormancı bir şampiyonun sinyalleri verilmişti.

Elde olan tüm verileri bir araya getirdiğimizde, Lillia adlı yeni ormancı şampiyonun yakın zamanda oyuna eklenmesi muhtemel gibi görünüyor. Ancak yine de henüz Riot Games tarafından doğrulanmış bir bilgi olmadığını, yeni şampiyon veya şampiyonların geleceği için biraz daha beklememiz gerektiğini unutmamak gerekiyor. Bu süreçte yeni bir gelişme yaşanırsa sizleri bilgilendirmeye devam edeceğiz.