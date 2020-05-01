NBA takımlarından Los Angeles Lakers’ta forma giyen efsane basketbolcu LeBron James, kişisel Instagram hesabı üzerinden başrolünde olduğu yeni Space Jam filminin logosunun bulunduğu bir şapka ile heyecanlandıran bir paylaşım yaptı. Böylece filmin adı da ortaya çıkmış oldu: Space Jam 2: A New Legacy

Başrolünde, tüm zamanların en büyük basketbolcu olarak kabul edilen Michael Jordan’ı izlediğimiz 1996 yapımı animasyon filmi Space Jam, 25 yıllık bir aradan sonra geri dönmeye hazırlanıyor. Devam filminde, ikonik Looney Tunes karakteri Bugs Bunny’nin bu seferki partneri Los Angeles Lakers'ta forma giyen yıldız basketbolcu LeBron James olacak.

Merakla beklenen film için çalışmalar çok uzun bir zamandır devam etmesine rağmen, isim ve vizyon tarihi hakkındaki detaylar bilinmiyordu. Kişisel Instagram hesabından, başında yeni Space Jam 2: A New Legacy logosu bulunan bir şapka ile boomerang videosu paylaşan LeBron, merakımızı da gidermiş oldu.

Bu paylaşımdan kısa bir süre sonra ise Space Jam’in resmi Twitter hesabı, LeBron’un videosunu ‘2021’ ibaresi ile bir kez daha paylaştı. Hatırlamayan veya bilmeyenler için 1996 yılında vizyona giren orijinal Space Jam filminin konusundan kısaca bahsedelim.

Yıl 1993. Michael Jordan basketboldan emekli olup, beyzbola geçiş yapıyor. Bu sırada Nerdlucks adında bir çete, Bugs Bunny ve diğer Looney Tunes karakterlerini esir alır. Looney Tunes karakterlerinin serbest kalmaları için, çete üyelerinden oluşmuş basketbol takımını yenmeleri gerekmektedir. Çete üyeleri, birkaç tane NBA oyuncusunun yeteneğini çaldıkları için yenilmeleri imkansızdır. Bu yüzden Looney Tunes karakterleri Michael Jordan'ın yardımını ister. Jordan da isteksiz bir şekilde yardım etmeyi kabul eder.

Başrolünde Michael Jordan'ın olduğu orijinal Space Jam filmi, büyük bir beğeni toplamıştı

Yönetmen koltuğunda Joe Pytka’nın oturduğu film, 80 milyon dolarlık bütçesi ile dünya genelinde 230 milyon dolar gişe hasılatı topladı. Filmin haklarını elinde bulunduran Warner

Bros, 2014 yılında yaptığı açıklamada, Space Jam’in devam filmini çekeceğini duyurmuştu.

Projenin açıklandığı andan itibaren başrol için gözlerin çevrildiği LeBron, o dönem bir gazeteye verdiği demeçte, “Space Jam'i çok sevmiştim. Gençliğimde en sevdiğim filmlerden biriydi. Eğer oynama fırsatım olursa harika olur” ifadelerini kullanmıştı.

Yeni Space Jam filminin afişi

Devam filminin konusu hakkında şimdilik herhangi bir bilgiye sahip değiliz, ancak vizyon tarihi yaklaştıkça çok daha fazla şey öğrenmeyi umuyoruz. Başrolünde yıldız basketbolcu Lebron James’i izleyeceğimiz Space Jam 2: A New Legacy, 2021 yılı içerisinde gösterime girecek.