90'ların sevilen karakterlerinden Maske, Space Jam 2 filmiyle geri dönmeye hazırlanıyor. Jim Carey'nin yeniden seslendireceği Maske'nin filmde yer alacağına dair kanıtlar ortaya çıktı.

Maske serisi, çok uzun süredir uykuda bekliyor. Ancak Maske karakterinin Warner Bros.'un heyecanla beklenen yeni filmi Space Jam 2'de görünebileceğine işaret eden fotoğraflar ortaya çıktı.

Jim Carrey, 1994 yapımı ilk Maske filminde Stanley Ipkiss karakterine hayat vermişti. Yeni film hakkında söylentiler dolaşsa da, bu konuda henüz somut bir adım atılmadı. Yine de ünlü aktörün Space Jam 2'de sesiyle Maske'ye yeniden hayat vermesi bekleniyor. Belki de bu, Maske'nin geri dönüşü için iyi bir başlangıç olabilir.

LeBron James'in başrolünde olacağı yeni Space Jam filminde diğer bazı Warner Bros. karakterlerinin de yer alması bekleniyor. Yukarıdaki fotoğraflarda görebileceğiniz gibi, Space Jam 2'de sadece Maske'yi değil, aynı zamanda Joker ve Pennywise'ı da göreceğiz.

Dark Horse Comics'in çizgi roman serisine dayanan Maske filmi, 90'ların ortasında hem gişede büyük bir hit oldu. Bu nedenle, Jim Carrey'nin role geri dönmesi için her zaman oldukça güçlü bir talep vardı ve artık Maske, geri dönmeye daha yakın gibi görünüyor.

Jim Carey'nin karakteri sadece sesiyle canlandıracağı göz önüne alındığında, yeşil yüzlü karakterin bilgisayar efekti olarak karşımıza çıkacağı söylenebilir. Ancak Maske, Space Jam 2'de başarılı bir profil çizerse devam filmi için umutlar daha da artacaktır.