Başrolünde LeBron James'e birçok NBA yıldızı ve Looney Tunes karakterinin eşlik edeceği, 1996 yapımı Space Jam'in devam filmi olarak karşımıza çıkacak olan Space Jam: A New Legacy'den yeni bir fragman geldi.

1996 yılında beyazperdede izleyicisi ile buluşan, başrolünde dünyanın gelmiş geçmiş en iyi basketbolcularından Michael Jordan'ı izlediğimiz ve pek çok sahnesi ile uzun yıllar boyunca akıllara kazınan eğlenceli yapım Space Jam'in devam filmi geliyor. Bu kez filmde başrolde döneminin en büyük NBA yıldızlarından biri olan LeBron James yer alıyor..

LeBron James'e Klay Thompson, Anthony Davis, Damian Lillard, Chris Paul, Kyle Kuzma gibi NBA yıldızlarının eşlik ettiği filmde aynı zamanda Bugs Bunny ve Daffy Duck gibi Looney Tunes karakterleri James'le maceraya atılıyor.

Yardım sırası Looney Tunes karakterlerinde:

Space Jam'in Jordan'lı ilk filminde özgürlüğünü kazanmak isteyen Looney Tunes karakterleri Jordan'dan yardım isterken, bu kez oğlunu farklı boyutlardan birinde kaybeden James'in onu geri almak için sevimli dostlarından yardım istemesi gerekiyor. Böylelikle Looney Tunes evreninde yapılacak dev Space Jam maçı için efsane takım yeniden bir araya geliyor.

Gişede başarı yakalamış pek çok komedi filminin yönetmeni olan Malcolm D. Lee‘nin yönettiği filmde senarist olarak karşımıza Black Panther, Creed gibi filmlerin başarılı yönetmeni Ryan Coogler çıkıyor. Coogler, senaryosunu Sev Ohanian ile birlikte kaleme aldığı filmin aynı zamanda yapımcılığını da üstleniyor.

Filme dair en çok merak edilen konuların başında Jordan'ın filmde karşımıza çıkıp çıkmayacağı geliyor. Buna dair fragmanlarda ya da yayınlanan oyuncu kadrosunda herhangi bir ipucu verilmemiş olsa da gözler Jordan'ı arayacak gibi görünüyor. Film için vizyon tarihi olarak 16 Temmuz belirlenmiş durumda ancak pandemi sebebiyle sürekli değişen vizyon takvimleri sebebiyle bu tarihin de değişmesi ihtimali var.

Space Jam: A New Legacy fragmanı: