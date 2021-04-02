NBA 2K21, Apple Arcade Platformunda Yayınlandı

Apple, dünyanın en başarılı basketbol oyunlarından NBA 2K21'i iOS, iPadOS, tvOS ve macOS platformlarında hizmet veren Apple Arcade'de yayınladı.

Apple’ın mobil oyun platformu Apple Arcade'de sonunda yayınlanan NBA 2K21, konsol ve PC versiyonlarından tamamen farklı. Daha öncesinde oyunun PC ve konsol platformlarında yayınlanan versiyonun “lite” bir sürümü olacağı duyurulmuştu. NBA 2K21’in lite versiyonunda bile oldukça büyük bir “depolamaya” ihtiyacı olduğunun farkına varılmasıyla beraber oyun mobil platforma taşınırken neredeyse tamamen elden geçti.

PC ve konsol deneyiminden mobile geçen özellikler de bulunmuyor değil elbette. Çevrimiçi oyuncu moduyla arkadaşlarınızla kıyasıya kapışabilir ya da rastgele kullanıcılarla sağlam bir maç çevirebilirsiniz. Blacktop Quick Match’le sokaklarda basketbol keyfi yaşayabilirken, MyCAREER ile efsanevi bir basketbol hikayesi yazabilirsiniz. Ayrıca oyunda NBA’ın en iyi kadrolarını içeren 5v5 maç yapma seçeneği de bulunuyor.

Xbox ve DualShock ile telefonda NBA keyfi

Oyunu Xbox controller ya da PS DualShock’u telefonunuza bağlayarak oynayabilir olmak oldukça fantastik gelebilir ama gelmesin. Apple Arcade’e eklenen NBA 2K21’i controllerlarla oynayabileceksiniz. Elbette bu gamepad kullanıcılarıyla kullanmayanlar arasında ciddi bir fark yaratacaktır.

Oyun iPhone, iPad, Mac ve Apple TV’lerden şu anda erişebilir durumda. Ücretsiz deneme sürümünün ardından aylık 34,99 TL’ye Apple Arcade’i satın alarak oyunu oynamaya devam edebileceğinizi hatırlatalım. Oyun özellikle iPhone’larda inanılmaz kaliteli hale gelmiş durumda. Apple’ın bu noktada özel bir optimizasyon isteyebilmiş olması da oldukça muhtemel. Bu arada belirtmek gerekiyor Apple TV’nizi adeta bir konsol gibi kullanabilirsiniz.

Siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? NBA 2K21 size buna değer mi?