Left 4 Dead 2’ye Last Stand Güncellemesi Geldi

Left 4 Dead 2 oyuncularının uzun süredir beklediği Last Stand güncellemesi en sonunda yayınlandı. Güncellemede oyunda 1000’den fazla irili ufaklı değişiklik yapıldı.

Uzun yıllar önce oyunculara açılmasına rağmen hala popüler olan oyunlardan biri de Left 4 Dead 2 olmuştu. İlk oyunun başarısının ardından geliştirilen ve çok uzun süre beta sürümünde bulunan oyun daha sonra resmi olarak yayınlanmıştı.

Left 4 Dead 2 şimdi de oyuncuların uzun süredir beklediği Last Stand güncellemesine kavuştu. Bu yeni güncellemede oyunda 1000’in üzerinde değişiklik yapıldı. Böylece oyuncuların pek çok sorununun çözülmesi amaçlanıyor.

Hatalar düzeltildi

Oyunda sunucuların çökmesine ya da oyunun hatalı hale gelmesine neden olan pek çok sorun bu yeni güncelleme ile düzeltildi. Örneğin artık sonsuz tane silah üretmeye çalışırken çöken sunucular görmeyeceğiz. Ya da daha önce kullanılan bazı açıklar artık çalışmayacak.

Bazı potansiyel güvenlik açıklarını ve oyun içi saldırı yöntemlerini de bu güncelleme ile engelleyen yapımcılar, ayrıca oyuna bazı yeni hile komutları da eklediklerini açıkladı. Dirilme noktası sorunları da yeni güncelleme ile düzeltildi.

Çeşitli harita konfigürasyonları da yeni güncellemede değiştirildi. Bazı bölüm sonu canavarlarının hareketlerinde de değişiklikler söz konusu oldu. Haritalarda karşımıza çıkabilecek yaratıkların neler olabileceği de değişti, yani artık ezberden ilerlemek pek de mümkün olmayacak.

Tek Oyunculu modu kalktı

Yeni güncelleme ile ana menüde tek oyuncu modu kaldırıldı, onun yerine Private Game özelliği geldi. Hayatta kalma maçlarından sonra da oyuncuların isterlerse bir kez daha mücadele etmesini sağlayacak yeniden maç yapma özelliği oyuna eklendi.

Oyuna ayrıca pek çok yeni animasyon, modelleme ve görev anahtarı eklenirken eski sürümdeki hatalı olanlar da düzeltildi. Left 4 Dead 2, yeni güncelleme ile birlikte oldukça ciddi değişiklikler gösterecek ve muhtemelen oyunun yeniden gündeme gelmesini sağlayacak.