Left 4 Dead 2'nin Yeni Güncellemesi İçin Fragman Yayınlandı

Left 4 Dead 2'nin 8 yıl aradan sonra ilk kez alacağı yeni güncelleme için bugün yeni ve heyecanlandırıcı bir fragman yayınlandı. Fragmanda oyuna eklenecek yeni içeriklerin bazılarına yer verildi.

Bundan neredeyse tam olarak 11 yıl önce çıkış yapan ve Left 4 Dead serisinin ikinci oyunu olan Left 4 Dead 2, neredeyse her oyuncunun aklında ayrı bir yere sahiptir. İster tek olun ister arkadaşlarınızla, bir zamanlar mutlaka bu oyunu oynarken hiçbir zaman unutmayacağınız bir haz hissetmişsinizdir.

Left 4 Dead 2, co-op veya tek kişili oynanabilen hikâyesinin yanı sıra çok oyunculu bazı oyun modlarına da yer veriyordu. Bunun dışında oyun, hâlâ arkadaşlarıyla oyun oynamak isteyen oyuncuların tercihleri arasında yer alıyordu. Bugünse Left 4 Dead 2 severleri fazlasıyla sevindirecek bir gelişme yaşandı.

Yeni fragman yayınlandı:

Son 8 yıldır hiçbir şekilde güncelleme almayan Left 4 Dead 2'nin bu ay sonunda yeni bir güncelleme alacağı geçtiğimiz haftalarda açıklanmıştı. 'The Last Stand' ismiyle gelecek güncelleme, Left 4 Dead topluluğu tarafından topluluk için geliştirilen içerikleri barındırıyordu. Güncelleme için bugün yeni bir fragman yayınladı.

Oyuncuları sevindiren yeni güncelleme, aslında Left 4 Dead topluluğunun bir üyesi olan Rayman1103'ün Valve'a ulaşmasıyla planlanmaya başlamıştı. Geçtiğimiz sene 10. yıl dönümüne özel olarak düşünülen güncelleme, Half-Life: Alyx'in geliştirilmesi nedeniyle kendisine Valve ekibi bulamamıştı.

Rayman1103, Valve'dan Kerry Davis'e ulaşarak Left 4 Dead'in ilk oyununda yer alan Lighthouse'un kaynak dosyalarını istemişti. Dosyaları edinen Rayman1103, kendisine Left 4 Dead topluluğunda yer alan kişilerden bir ekip kurmuştu ve projenin üstünde çalışmaya başlamıştı.

Rayman1103'ün açıklamasına göre güncelleme için ilk plan aslında Left 4 Dead 1'de yer alana Survival haritalarının Left 4 Dead 2'ye aktarılmasıydı. Fakat güncelleme, bundan daha fazlasını sunuyor. 24 Eylül'de yayınlanacak güncellemeyle birlikte Left 4 Dead 2'nin kazanacağı içerikler şu şekilde olacak: