Left 4 Dead 2'nin Yeni Güncellemesi İçin Fragman Yayınlandı

Bundan neredeyse tam olarak 11 yıl önce çıkış yapan ve Left 4 Dead serisinin ikinci oyunu olan Left 4 Dead 2, neredeyse her oyuncunun aklında ayrı bir yere sahiptir. İster tek olun ister arkadaşlarınızla, bir zamanlar mutlaka bu oyunu oynarken hiçbir zaman unutmayacağınız bir haz hissetmişsinizdir.
Left 4 Dead 2, co-op veya tek kişili oynanabilen hikâyesinin yanı sıra çok oyunculu bazı oyun modlarına da yer veriyordu. Bunun dışında oyun, hâlâ arkadaşlarıyla oyun oynamak isteyen oyuncuların tercihleri arasında yer alıyordu. Bugünse Left 4 Dead 2 severleri fazlasıyla sevindirecek bir gelişme yaşandı.
Yeni fragman yayınlandı:
Son 8 yıldır hiçbir şekilde güncelleme almayan Left 4 Dead 2'nin bu ay sonunda yeni bir güncelleme alacağı geçtiğimiz haftalarda açıklanmıştı. 'The Last Stand' ismiyle gelecek güncelleme, Left 4 Dead topluluğu tarafından topluluk için geliştirilen içerikleri barındırıyordu. Güncelleme için bugün yeni bir fragman yayınladı.
Oyuncuları sevindiren yeni güncelleme, aslında Left 4 Dead topluluğunun bir üyesi olan Rayman1103'ün Valve'a ulaşmasıyla planlanmaya başlamıştı. Geçtiğimiz sene 10. yıl dönümüne özel olarak düşünülen güncelleme, Half-Life: Alyx'in geliştirilmesi nedeniyle kendisine Valve ekibi bulamamıştı.
Rayman1103, Valve'dan Kerry Davis'e ulaşarak Left 4 Dead'in ilk oyununda yer alan Lighthouse'un kaynak dosyalarını istemişti. Dosyaları edinen Rayman1103, kendisine Left 4 Dead topluluğunda yer alan kişilerden bir ekip kurmuştu ve projenin üstünde çalışmaya başlamıştı.
Rayman1103'ün açıklamasına göre güncelleme için ilk plan aslında Left 4 Dead 1'de yer alana Survival haritalarının Left 4 Dead 2'ye aktarılmasıydı. Fakat güncelleme, bundan daha fazlasını sunuyor. 24 Eylül'de yayınlanacak güncellemeyle birlikte Left 4 Dead 2'nin kazanacağı içerikler şu şekilde olacak:
- The Last Stand hikâyesi
- 30 yeni başarım
- 26 yeni survival haritası
- 4 yeni scavenge haritası
- 2 yeni yakın dövüş silahı
- Left 4 Dead 1'in işlevsel kanlı enfekte kaplamaları
- Yeni karakter seslendirmeleri
- Yeni ve geliştirilmiş karakter animasyonları
- Yeniden düzenlenmiş silah modelleri ve animasyonlar
- PvP geliştirmeleri ve dengeleme güncellemeleri
- Resmi CSS silah uygulaması
- Yeni mutasyonlar Rocketdude ve Tank Run