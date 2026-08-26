Cities Skylines II'nin geliştiricisinin imzasını taşıyan LEGO Skylines oyunu resmen duyuruldu.

Dün akşam resmen başlayan Gamescom 2026, yılın en büyük oyun etkinliklerinden biri olarak karşımıza çıkıyor. 30 Ağustos tarihine kadar devam edecek etkinlikte çok sayıda yeni oyunun tanıtıldığını göreceğiz. Bunlardan biri de büyük ses getiren LEGO Skylines oldu.

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LEGO Skylines, LEGO parçalarıyla hayalindeki şehirleri inşa eden insanlar için bir oyun olarak karşımıza çıkıyor. Sevilen Cities Skylines II şehir kurma oyununun yaratıcılarından geliyor ve LEGO kullanarak şehir kurma deneyimi sunuyor.

LEGO Skylines fragmanı

Resmî duyuruyla birlikte ilk fragmanı da paylaşılan LEGO Skylines oyunu, oyunculara ikonik LEGO parçalarını kullanarak renkli ve detaylı şehirler kurma fırsatı sunacak. Fragman, bir LEGO oyunundan beklenen renkli ve neşeli atmosferi sergilerken; konut alanları oluşturma ve şehir güvenliği için itfaiye teşkilatı kurma gibi geleneksel şehir kurma simülasyonu mekaniklerini de gözler önüne seriyor.

Oyunun geliştiriciliğini, hâlihazırda Cities: Skylines II projesinin başında bulunan Iceflake Studios üstleniyor. Yapımcılığı ise serinin uzun süredir yayıncılığını yürüten Paradox Interactive üstlenecek. Paradox Interactive, Cities: Skylines II'nin sorunlu çıkış sürecinin ardından orijinal geliştirici Colossal Order ile yollarını ayırmış ve projeyi toparlama görevini Iceflake Studios'a devretmişti. Sonrasında ise oyuncular Cities: Skylines II’den memnun kalmaya başlamıştı.

LEGO Skylines oyunu PC, PlayStation 5, Xbox Series X/S ve Nintendo Switch 2 platformları için piyasaya sürülecek. Oyunun çıkış tarihi konusunda ise şimdilik herhangi bir açıklama gelmedi.