Lego, oldukça köklü olan Star Wars setlerinin 25. yılını, karakterleri bir araya getirerek kutladı.

Her geçen gün daha da etkileyici şekillerde karşımıza çıkan Lego setleri, birbirinden farklı yapımları karşımıza çıkarırken sinemadan oyun dünyasına, otomobilden uzay çalışmalarına kadar pek çok konuya dahil oluyor. Geçtiğimiz gün de yeni çıkan Artemis Roketi ve Samanyolu Galaksisi temalı setleri sizlerle paylaşmıştık.

Şirket bu tarz yeni ürünlerini de çıkarırken köklerini unutmuyor. Zira Lego, yakın zamanda hem oyunlarda hem de setlerde detaylıca yer verdiği Star Wars serisine bir saygı duruşunda bulundu. Söz konusu saygı duruşunu bir videoyla gösteren Lego, farklı zamanların karakterlerini buluşturmuş oldu.

Star Wars oldu size Star-Verse:

Marvel’ı kıskandıracak geçişler, hayranlar arasında kalan buluşmalar ve bolca aksiyon içeren videoda Yoda ve Grogu’nun bile bir araya geldiğini görüyoruz. Star Wars üçlemesi, devam üçlemesi, Disney+ ve video oyunları pek çok yapımın bir araya geldiği kutlama, şüphesiz serinin hayranlarının yüzünde tebessüm oluşturacaktır.

Star Wars setleri, şirketin ürün sepetinde çok büyük bir alan kaplıyor. Millenium Falcon, Death Star gibi ikonik yapılar yıllardır koleksiyoncular tarafından isteniyor. Bunun haricinde video oyunu tarafında da son çıkan Lego Star Wars oyunu, oyuncuların beğenisini kazanmayı başarmıştı. 25 yılı emin adımlarla oldukça kârlı geçiren şirket, şüphesiz buradan sonra da frenlemeyecektir.

Siz söz konusu videoyu nasıl buldunuz?