LEGO, uzay meraklılarının çok seveceği iki yeni set tanıttı. Binlerce parçadan oluşan bu setler, insanlığı Ay'a götürecek Artemis görevinin SLS roketini ve içinde bulunduğumuz galaksi olan Samanyolu'nu içeriyor.

Sık sık farklı iş birlikleriyle gördüğümüz LEGO, dün uzay meraklılarının ağzının suyunu akıtacak yepyeni setlerini duyurdu. Yeni LEGO setlerinin, 15 Mayıs 2024 tarihinde satışa sunulmaya başlayacağı ifade edildi.

Setlerden ilki, insanlığı Ay’a yeniden götürecek olan Artemis görevlerinde kullanılacak Space Launch System (SLS) roketini içeriyor. Diğeri ise galaksimiz Samanyolu’ndan ilham alıyor.

Artemis roketi gerçeğini aratmıyor:

SLS roketini içeren yetişkinlere yönelik bu set, toplamda 3 bin 601 parçadan oluşuyor. Sette, 2 yakıt iticili roket, fırlatma platformu, mürettebat köprüsü ve Orion uzay aracı dahil birçok parça var.

Hepsi birleştiğinde, gerçeğini aratmayan hayran kalacağınız bir sonuç ortaya çıkıyor. Kulenin boyutu 70 santimetreye kadar ulaşabiliyor. 3.601 parçalık SLS LEGO sisteminin fiyatı 259,99 dolar olacak.

Samanyolu seti ise böyle gözüküyor:

Diğeri Samanyolu Galaksisinden ilham alınarak oluşturulan bu muazzam set. Tamı tamına 3 bin 91 adet parçadan oluşan bu set, içinde bulunduğumuz galaksiyi detaylı bir şekilde yanımıza getiriyor. Dikkat çeken derinlik ve dokuya sahip bu set, katmanlar hâlinde oluşturuluyor ve 3 boyutlu bir etki yaratıyor. Dünya’yı gösteren “Buradasın” isimli bir kısmı bile var.

Duvarlara yerleştirilecek bu Samanyolu setinde, galaksinin ünlü yıldızları, yıldız kümeleri ve diğer gök cisimleri var. LEGO, ayrıca Yengeç Bulutsusu, Yaratılış Sütunları, Trappist-1 gibi ünlü cisimlerin de eklendiğini belirtmiş. Bu setin fiyatı ise 199 dolar olacak.