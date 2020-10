LEGO Star Wars: The Skywalker Saga Hakkında Neler Biliyoruz?

Star Wars hayranları yakın dönemde çıkan filmlerle hayal kırıklığına uğramış olsa da Star Wars'un oyun dünyasını yüzlerini güldürebilir. Yayıncılığını Warner Bros. Interactive'in üstleneceği yeni bir Star Wars oyunu geliyor.

Dünyanın en popüler film serilerinden bir tanesi olan Star Wars, Disney tarafından satın alındıktan sonra beyaz perdede tekrar yolunu bulmuştu. Son Star Wars filmleri genel olarak hayranları tatmin etmekten uzak kalsa da neyse ki bu evrene dâhil olmanın tek yolu filmler değil.

Çok, çok uzak bu galakside yaşanan maceralara dâhil olmanın bir diğer yolu da tabii ki Star Wars oyunları. İşte bu evrene dâhil olabileceğimiz oyunlara bir yenisi daha ekleniyor: LEGO Star Wars: The Skywalker Saga. Peki, bu oyun hakkında bilinenler neler?

LEGO Star Wars: The Skywalker Saga hakkında bilinenler

LEGO Star Wars: The Skywalker Saga, Star Wars serisinin dokuz ana filminden uyarlanan bir oyun olacak. Oyunun yayıncısı Warner Bros. Interactive'e göre dokuz film, tek bir oyunda toplanacak. Bu evrene uzak olanlar için 9 ana film şunlardan oluşuyor:

A New Hope – 1977

The Empire Strikes Back – 1980

Return of the Jedi – 1983

The Phantom Manace – 1999

Attack of the Clones – 2002

Revenge of the Sith – 2005

The Force Awakens – 2015

The Last Jedi – 2017

The Rise of Skywalker – 2019

Oyunda toplamda 45 seviye bulunacak ve her bir bölüm 5 hikâye görevi içerecek. LEGO Star Wars: The Complete Saga gibi oyunun önceki sürümlerinde, oyuncuların farklı görevlere atlayabildiği bir ana havuz bulunuyordu. Bu oyunda da benzer bir yapı olsa da her bölüm için bir havuz bulunacak. Ayrıca oyunda 500'den fazla oynanabilir karakter yer alacak.

Oyunun geliştiriciliğini Traveller's Tales, yeni oyun motorları NTT ile üstleniyor. Oyunun yayıncılığını ise Warner Bros. Interactive yapıyor. Oyuna dair henüz bir oynanış videosu yayınlanmasa da geliştirici stüdyo, oyuncuların LEGO Star Wars evrenini özgürce keşfedebileceğini söyledi.

PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X, Xbox Series S, Nintendo Switch ve PC için çıkacak olan oyun, 2021'in bahar aylarında oyuncularla buluşacak olsa da oyunun net tarihine dair kesin bir bilgi henüz bilinmiyor.

Oyuna ek olarak LEGO Star Wars: The Skywalker Saga animasyon dizisi de hayranlarla buluşacak. Animasyonun arkasında WilFilm olması beklenirken şu an için bu projeye dair bilinenler oldukça kısıtlı.