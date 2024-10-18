LEGO, Marvel X-Men: The X-Mansion Setini Duyurdu

LEGO, uzun zamandır merak edilen X-Men: The X-Mansion setini resmi olarak tanıttı.

Doksanlı yılların sevilen çizgi filmi X-Men The Animated Series, yakın zamanda X-Men '97 adlı animasyon ile ekranlara geri dönmüştü. Hem serinin hayranları hem de seriyle ilk defa tanışanlar tarafından beğenilen yapımın şimdi de LEGO seti geliyor.

Toplamda 3 bin 93 parçadan oluşacak setin fiyatının 329,99 dolar olduğu belirtilirken çıkış tarihi olarak da Kasım ayı işaret edildi. Setin içinde ise adeta yok yok, X-Men malikanesine ek olarak bir Sentinel ve 10 farklı minifigür bulunuyor. Bu figürler arasında Profesör X, Jean Grey, Gambit, Iceman, Bishop, Wolverine, Storm, Cyclops, Rogue ve Magneto yer alıyor.

İşte yeni set:

LEGO Insider üyeleri, 1-7 Kasım arasında verikleri siparişlerde Cerebro setini de hediye olarak alacaklar. Bu sette de Profesör X ve Jubilee yer alıyor. Yeni set 4 Kasım'dan itibaren LEGO mağazalarındaki yerini alacak.

Yeni setle birlikte LEGO ve Marvel iş birlikleri de daha da gelişmiş olacak. Bu seride yer alan Profesör X, yeni Jean Grey, Gambit, Iceman ve Bishop minifigürleri ilk defa karşımıza çıkmış olacak.

LEGO, Marvel X-Men: The X-Mansion Seti, LEGO'nun yetişkinlere yönelik setleri arasında yer alıyor. Danimarkalı oyuncak devinin son yıllarda pek çok farklı ve büyük set ile desteklediği yetişkinlere yönelik serinin ileride daha da genişleyeceği ise kesin.

Bir sonraki LEGO setini siz belirliyor olsaydınız ne isterdiniz?