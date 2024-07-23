LEGO, Tarihinin İlk Fortnite Setlerini Duyurdu

Son yıllarda farklı oyun firmalarıyla iş birliği yapan LEGO, şimdi de Fortnite setlerini duyurdu.

LEGO grubu, uzun süredir merakla beklenen yeni LEGO Fortnite setlerini tanıttı ve bu setler için ön siparişleri de açtı. LEGO Fortnite Durrr Burger, LEGO Fortnite Supply Llama, LEGO Fortnite Peely Bone ve LEGO Fortnite Battle Bus’tan oluşan ilk seride toplamda dört farklı set yer alacak.

LEGO Fortnite, Epic Games ve LEGO Grubu arasındaki uzun vadeli bir iş birliği olarak duyurulmuştu. Buu iş birliği ile ortaya çıkan setler, hem çocuklara hem de yetişkinlere hitap ediyor. Böylece dijital oyun ile fiziksel oyun da bir araya getirilmiş oluyor.

Dört farklı set geliyor

Yeni gelecek olan setlerden LEGO Fortnite Supply Llama seti, 12 yaş ve üzeri için uygun ve 691 parçadan oluşuyor. Setin içeriğinde ise Grappler, Slurp Juice, Rough Ruby, Backpack, Good Luck Charm, Slap Juice ve dinamit gibi aksesuarlar yer alıyor. LEGO Durr Burger seti ise oyunun ikonik restoranının 193 parçadan oluşan bir replikası olarak karşımıza çıkıyor.

LEGO Fortnite setleri arasında en çok parçaya sahip olan ve daha çok yetişkinlere hitap eden Peely Bone seti ise tam 1414 parçadan oluşuyor. Hareketli kolların da bulunduğu bu sette Peely Pick Kazma, Paint Launcher ve Banana Bag Back Bling gibi detaylı aksesuarlar da yer alıyor. Son olarak Battle Bus ise 954 parçalık bir set olarak karşımıza çıkacak. Aracın balonları, dönen tekerlekleri ve açılabilir çatısı bulunacak.

LEGO Fortnite Supply Llama seti 39,99 dolardan, LEGO Fortnite Durrr Burger seti 14,99 dolardan, LEGO Fortnite Peely Bone seti 99,99 dolardan ve LEGO Fortnite Battle Bus seti 99,99 dolardan satışa sunulacak. 23 Temmuz'da ön siparişe açılan set, 1 Ekim 2024'te genel satışa çıkacak.