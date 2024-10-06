LEGO'nun internet sitesi hacklendi. Kısa süren saldırıda şirketin sitesinde kripto para dolandırıcılığı yapılmaya çalışıldı.

Siber saldırılar, günümüzün en büyük problemlerinden biri hâline gelmiş durumda. Dünya çapından birçok şirketin ne kadar büyük olduğu fark etmeksizin saldırıya uğradığını görüyorduk. Şimdi de bu tarz olaylara bir yenisi daha eklendi.

Dünyanın en büyük oyuncak şirketlerinden olan LEGO’nun internet sitesi hacklendi. Saldırının ardından kripto para dolandırıcılığı içeren görüntüler siteye yerleştirildi. Neyse ki kısa süre sonra durum düzeltildi.

Saldırı sırasında LEGO’nun sitesi böyle gözüküyordu

Olay, 4 Ekim Cuma günü yaşandı. LEGO’nun internet sitesine giren kullanıcılar, kripto parayı tanıtan bir sayfa ile karşılaştılar. Burada “Yeni LEGO Coin’imiz resmen çıktı.” ifadeleri yer alıyordu. Alt tarafta da “Hemen al” anlamına gelen linkler vardı, alanlara gizli ödüller verileceği bile söyleniyordu.

Tabii ki bu gerçek değildi ve hacklenme sonucu eklenen bir dolandırıcılıktı. Gelen bilgilere göre linklere tıklandığında kullanıcılar bir kripto para internet sitesine yönlendiriliyorlardı. Burada Ethereum karşılığında LEGO token satıldığına dair ibareler yer alıyormuş. Bu sitenin de kötü niyetli kullanıcılar tarafından ele geçirildiği ve kripto dolandırıcılığı için kullanıldığı belirtilmiş.

LEGO, hacklenme olayına hızlı yanıt vermeyi başardı. Öyle ki kısa süre sonra site eski hâline getirildi, görseller ve linkler kaldırıldı. Şirket, yaptığı açıklamada herhangi bir kullanıcı hesabının saldırıdan etkilenmediğini de belirtti. Son olarak bir daha böyle bir şey olmaması için gerekli ek önlemleri almaya başladıklarını da ekledi.