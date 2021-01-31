Leica, M10 serisi kameraları için perspektif bozulmalarını azaltacak bir yazılım güncellemesi yayınladı. Böylece fotoğrafların kalitesi de, özellikle açık alan fotoğrafçılığında artış gösterecek.

Kamera pazarının önemli isimlerinden olan ve pek çok akıllı telefon için de kamera üreten Leica, M10 serisi kameraları için yeni bir yazılım güncellemesi yayınladı. Bu güncelleme ile birlikte perspektif bozulmalarının azaltılacağı belirtildi.

Yeni güncellemenin ardından, belli bir eksende çekilen fotoğraflarda yaşanan perspektif kayması problemi çözülecek. Böylece ufuk çizgileri ve eksenler daha düz olacak. Ayrıca uzayan çizgilerin birbirlerine karışıp birleşmesi problemi de ortadan kalkacak.

Photoshop olmadan düzeltme

Normalde bu tür sorunların çözümü için fotoğrafçıların kullandığı yöntem dijital olarak görüntüleri düzenlemektir. Aslında hareketli lensleri kullanan bu yeni güncelleme de aynı işlemi yapacak, ancak bunu kameranın içinde gerçekleştirecek.

Yeni özellik Leica M10-P, M10-R ve M10 Monochrom'un kendi içinde bulunan jiroskopu kullanarak fotoğraf çekilirken kameranın açısını belirleyecek ve fotoğraf çekildiğinde kamera bu veriyi görüntüyü düzenlemek için kullanacak.

Firmanın sağladığı görsellere baktığımızda da güncellemenin etkisi net şekilde kendisini gösteriyor. Fotoğraflarda, dikey eksende yer alan binaların hatları çok daha doğru şekilde ortaya çıkıyor. Sık sık gördüğümüz binaların yükseldikçe yamulması sorunu bu fotoğraflarda çok daha az göze batıyor.

Dijital kameralar gelişimine devam ediyor

Yeni güncelleme ile gelen özellik sayesinde Leica'nın perspektif kontrol adını verdiği özellik dijital kameralara da gelmiş oldu. Gerçek hareketli lensi bulunan bir cihazla karşılaştırıldığında bu dijital kameraların performansını da tam anlamıyla yorumlamak mümkün olacak.

Yeni güncelleme şu anda üç kamera için yayınlanmış olsa da Leica'nın açıklamalarına göre özellik, gelecekte daha fazla modelde kullanılabilir hale gelecek. Firmanın sitesini kontrol eden kullanıcılar, güncellemeyi sitede bulup dijital kameralarına indirilebilirler.