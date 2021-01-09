OnePlus 9 Serisi Leica Kamera Kullanmayacak İddiası

Daha önce OnePlus'ın 9 serisi için Alman Leica ile birlikte kameralar üzerinde çalıştığı iddia edilmişti. Şimdi bir başka iddiaya göre böyle bir durum yok.

Teknoloji sektöründe sürekli olarak yeni söylentiler türüyor, yeni iddialar ortaya atılıyor. Bu iddiaları paylaşarak kendine hatırı sayılır bir takipçi kitlesi edinen isimler arasında da zaman zaman anlaşmazlıklar ortaya çıkabiliyor.

Daha önce OnePlus bir açıklamasında akıllı telefonlarının kamera performansını geliştirmek için çalıştıklarını belli etmişti. Firmanın CEO'su Pete Lau daha fazla bilgi paylaşmamıştı. Gelen haberlere göre OnePlus, Alman devi Leica ile çalışıyordu.

İddialara yalanlama

Teknoloji habercisi ve içeriden bilgiler paylaşan bir isim olan Max Jambor, Twitter'da yaptığı paylaşımda OnePlus ile Leica'nın işbirliği yaptığı yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığını ifade etti.

Jambor gönderisinde "Bu söylentiyi kim başlattı bilmiyorum ama OnePlus, OnePlus 9 Serisi kameraları için Leica ile partnerliğe gitmedi. Bu söylenti yanlış. Şimdiye kadar bunu çok defa okuduğum için açıklığa kavuşturmak istedim." ifadelerini kullandı.

OnePlus'ın yeni 9 serisi için Leica ile birlikte çalıştığını doğrulayan da doğrulamayan da bir kanıt bulunmadığı için bu konuda farklı görüşler olmaya devam edecek. Belki de bir dönem OnePlus, kamera için farklı prototipler denerken Leica ile çalışmıştır. Söylentilerin kaynağı da böyle bir prototip olabilir.

OnePlus 9 serisinin kamerası merak konusu

OnePlus kullanıcıları ise yeni telefonun kamera performansını şimdiden merak ediyor. Pek çok kişiye göre OnePlus, bu yıl için duyurulmuş ya da duyurulacak olan rakip akıllı telefonlarla mücadele edebilecek bir kamera sistemi getirecek.

OnePlus 9 serisinin 2021'in ilk çeyreği içerisinde tanıtılması bekleniyor. Söylentilere göre OnePlus 9 ve OnePlus 9 Pro modellerinde Qualcomm Snapdragon 888 çipseti yer alacak. OnePlus 9 Lite ise geçtiğimiz yıl da kullanılan Snapdragon 865 ile satışa sunulacak.