Lenovo, özellikle dizüstü bilgisayar kullanıcılarının ekran yönetimini kolaylaştıracak Smart Display isimli uygulamasını Microsoft Store'da yayınladı. Uygulama sayesinde bilgisayarınızı bir monitöre bağladığınızda iş ortamınız otomatik olarak sizin belirlediğiniz hale getirilecek.

Günümüzde özellikle iş amaçlı dizüstü bilgisayarını sürekli yanında taşıyan bilgisayar kullanıcıları, iş ortamını genişletmek için bilgisayarlarını monitörlere taktıklarında sıkıntılarla karşılaşabiliyorlar. Kullanıcılar, verimlilik için standartlaştırdıkları iş ortamını farklı monitörlerde yeniden ayarlamak, hatta aynı monitöre aynı bilgisayarı taktıklarında da ortamı en baştan düzenlemek zorunda kalıyorlar.

Bilgisayar dünyasının büyük isimlerinden Lenovo da bu sorunu gördü ve dizüstü bilgisayar kullanıcıları için oldukça faydalı bir uygulama yayınladı. Microsoft Store'da yayınlanan 'Lenovo Smart Displays' isimli uygulama, kullanıcıların iki ekran kullanmaları durumunda standart bir uygulama konfigürasyonu oluşturmalarına olanak tanıyor.

Ekran yerleşiminizi standartlaştırın:

Lenovo Smart Displays uygulamasını indirdiğinizde hangi ekranda hangi uygulamaların çalıştırılacağını önceden belirleyebiliyorsunuz. Bununla birlikte bilgisayarı bir monitöre bağladıktan sonra ayarladığınız sesli bir komutu kullanarak istediğiniz uygulama yerleşimini aktifleştirebiliyorsunuz. Bu da özellikle zamandan tasarruf etmenizi sağlıyor.

Ayrıca bilgisayarınızı farklı ekranlara bağlıyorsanız, yeni bir ekran tespit edildiğinde uygulama otomatik olarak depolanan konfigürasyonları arıyor. Daha önce aynı konfigürasyonda bir ayar yapıldıysa bu konfigürasyondaki yerleşim ekrana yansıtılıyor. Hiçbir konfigürasyon yapmadıysanız, bu ekranı bir sonraki kullanım için cihazınıza kaydedebiliyorsunuz.

Lenovo'nun Microsoft Store'da yayınladığı Smart Displays uygulamasını indirmek için bu bağlantıya tıklayabilirsiniz. Uygulamayı tamamen ücretsiz bir şekilde cihazınıza kurmak için açılan sayfadaki "Al" seçeneğine tıklamanız yeterli. Uygulama, hem x64 hem de x86 mimarili Windows 10 işletim sisteminde çalışıyor.