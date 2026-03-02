Tümü Webekno
Lenovo Legion Go Fold Concept Tanıtıldı: İster El Konsolu, İster Tablet, İsterseniz de Laptop Olabiliyor!

Lenovo, MWC 2026'da yeni konsept ürünü Legion Go Fold Concept'i tanıttı. Özellikle oyunseverlerin beğeneceği bu yeni ürün, aynı anda birçok farklı amaca hizmet edebiliyor.

Barış Bulut Barış Bulut / Editor

Lenovo, oyun dünyasını şaşırtan ve aynı zamanda etkileyen yeni bir konsept cihazla sahneye çıktı.

Legion Go Fold Concept, katlanabilir ekranı ve çok yönlü kullanım seçenekleriyle klasik el konsolu anlayışını baştan yazıyor. Windows tabanlı bu taşınabilir oyun cihazı, hem elde oyun konsolu hem de mini dizüstü bilgisayar olarak kullanılabiliyor.

Katlanır ekran, çıkarılabilir kontroller

2

Cihazın en dikkat çekici özelliği, ikiye katlanabilen POLED ekranı. Katlı hâldeyken 7.7 inç boyutunda tipik bir el konsolu gibi kullanılabiliyor. Açıldığında ise 11.6 inçlik geniş bir ekran sunuyor. Üstelik kontrolcüleri dört farklı kenara takılabiliyor, böylece ekranı hem yatay hem dikey konumda kullanmak mümkün.

Dikey bölünmüş ekran modunda oyununuzu bir tarafta oynarken diğer tarafta sohbet penceresi veya oyun rehberi açık tutabiliyorsunuz. Yatay tam ekran modunda ise 16:10 oranında geniş bir oyun deneyimi sizi bekliyor.

Mini Laptop’a dönüşebiliyor

3

Legion Go Fold sadece oyun için değil. Kontrolcüleri çıkarıp cihazı özel kılıfına yerleştirdiğinizde, dâhili klavye ve trackpad sayesinde küçük bir dizüstü bilgisayara dönüşüyor.

Hatta kontrolcüler birleştirilerek tek bir gamepad hâline getirilebiliyor. Sağ kontrolcünün altında yer alan ikinci küçük yuvarlak dokunmatik ekran ise hem touchpad olarak hem de sistem bilgileri, saat veya eğlenceli GIF’ler için destek ekranı olarak kullanılabiliyor.

Donanımı da oldukça güçlü

4

Konsept olmasına rağmen teknik özellikleri de oldukça iddialı. Tüm teknik özellikleri paylaşılmamış olsa da tanıtılan özellikler şu şekilde:

  • Intel Core Ultra 7 258V (Lunar Lake) işlemci
  • 32GB RAM
  • 1TB depolama
  • 48Whr batarya
  • 2435 x 1712 çözünürlük
  • 165Hz yenileme hızı

Fikir harika ama... Gerçek olabilecek mi?

5

Cihaz henüz bir konsept. Üstelik ekran içe değil dışa doğru katlanıyor, yani Nintendo DS tarzı koruyucu bir kapanma mekanizması sunmuyor. İlk denemelerde kontrolcülerin takılıp çıkarılması biraz hantal bulunmuş ve genel yapı biraz hassas hissettirmiş.

En büyük soru işareti ise fiyat. Mevcut Legion Go modelleri zaten 1000 doların üzerinde fiyatlara satılırken, böyle bir cihazın piyasaya çıkması hâlinde oldukça pahalı olması bekleniyor.

