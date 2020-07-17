Lenovo Legion Pro'nun Bazı Önemli Detayları Açıklandı

Lenovo, Weibo üzerinden yaptığı paylaşımlarla yaklaşmakta olan yeni telefonu Legion Pro'yu sergiledi. Lenovo tarafından yapılan paylaşımlar, 22 Temmuz'da duyurulacak olan telefonun bazı teknik özelliklerini de ortaya koyuyor. Görünüşe göre mobil oyunseverler, Legion Pro ile benzersiz bir deneyim yaşayacaklar.

Akıllı telefon tutkunları, bir süredir Lenovo'yu yakından takip ediyorlar. Çünkü şirket, uzunca zamandır yeni bir akıllı telefon üzerinde çalışmalarını sürdürüyor. Bir oyuncu telefonu olarak karşımıza çıkacak bu akıllı telefon "Legion Pro" olarak isimlendiriliyor. Lenovo şimdi, yeni akıllı telefonu ile ilgili yaptığı paylaşımlarla Legion Pro'nun nasıl görüneceğini ortaya koydu. Yapılan paylaşımlar, telefondaki önemli bir detayı açıkça gösteriyor.

Lenovo'nun Weibo hesabından yapılan bir paylaşımda, 22 Temmuz'da duyurulacağı ifade edilen Legion Pro'nun tasarımına ve bazı özelliklerine yer verildi. Yetkililer tarafından doğrulanan özellikler, Lenovo Legion Pro'nun tam bir oyun canavarı olacağını açıkça gösteriyor. Dilerseniz hemen, Lenovo Legion'un tasarımına ve teknik özelliklerine yakından bakalım.

Karşınızda Lenovo Legion Pro

Daha önce sızdırılan görseller, Lenovo Legion Pro'nun yatay olarak yerleştirilmiş bir ön kameraya sahip olacağını gösteriyordu. Lenovo tarafından yapılan paylaşıma göre yaklaşmakta olan oyuncu telefonu, gerçekten de yatay yerleştirilen bir ön kameraya sahip olacak. Bu ön kamera, tüketicilere 20 MP çözünürlük sunacak. Ayrıca bu akıllı telefon, mümkün olan en iyi ses deneyimi için bir çift stereo hoparlörle birlikte gelecek.

Lenovo'nun Weibo hesabından yapılan paylaşımlara göre Legion Pro'nun ekranı, 144 Hz ekran tazeleme oranı sunacak. Bu da bu akıllı telefonun, gelişmiş bir oyuncu monitörü kadar iyi performans göstereceğini ortaya koyuyor. Ayrıca Lenovo Legion Pro, gücünü Qualcomm'un Snapdragon 865 Plus işlemcisinden alacak. Mobil oyunseverler, Legion Pro'nun sahip olacağı 90 watt hızlı şarj desteği ile oyun keyiflerine ara vermek durumunda kalmayacaklar.

Lenovo Legion Pro, geçtiğimiz dönemlerde sızıntıcıların yakından takip ettiği modellerden bir tanesiydi. Bu bağlamda bu akıllı telefonun bazı özelliklerinin çoktan sızdırıldığını açıkça söyleyebiliriz. Örneğin bu akıllı telefon, 6.67 inç büyüklüğünde bir ekrana sahip olacak. 12 GB'ye kadar RAM ile desteklendiği söylenen akıllı telefonun depolama kapasitesinin ise 512 GB olacağı ifade ediliyor. Ayrıca Legion Pro'nun Android 10 tabanlı "Legion OS" isimli arayüzle geleceği bildiriliyor.

İddialara göre Legion Pro, ikili kamera kurulumuna sahip olacak. Bu kurulum, 64 MP ana kamera ve 16 MP ultra geniş açılı kamerayı içerecek. Ekran üzerinde parmak izi okuyucu sensörün bulunduğu ifade edilen akıllı telefonun, Wi-Fi 6 ve Bluetooth 5.0 desteğine sahip olduğu da yine konuşulan detaylar arasında yer alıyor. 22 Temmuz'da duyurulacak akıllı telefonun fiyatının ne olacağı ise şu an için bilinmiyor.