Oyun Bilgisayarı Gibi Tablet Lenovo Legion Tab Gen 5 Tanıtıldı

Lenovo, oyun odaklı yeni tableti Legion Tab Gen 5'i tanıttı. Cihaz, ekranından işlemcisine kadar her detayıyla etkilemeyi başarıyor.

5 Mart tarihine kadar devam edecek dünyanın büyük teknoloji etkinliklerinden biri olan Mobile World Congress 2026’da dünya çapından birçok marka farklı türden ürünleriyle karşımıza çıkıyordu. Lenovo da bunlardan biriydi. Şirket, bilgisayarlardan konsept ürünlerine kadar herkesin ilgisini çekmeyi başaran duyurular yapmıştı.

Bunlara ek olarak Lenovo, bir de tablet tanıttı. Lenovo Legion Tab Gen 5 ismini alan bu tablet, oyun odaklı bir cihaz olarak karşımıza çıkıyor. Her özelliğiyle dikkat çekmeyi başaran bir ürün olduğunu söyleyebiliriz.

Lenovo Legion Tab Gen 5 neler sunuyor?

Cihazda 8,8 inç boyutunda 3040 x 1904 piksel çözünürlüğe ve 165 Hz yenileme hızına sahip üst düzey görüntü deneyimi yaşamanızı sağlayan LCD bir ekran var. 408 PPI piksel yoğunluğu, 144 Hz dokunmatik örnekleme hızı, HDR10 desteği, %98 DCI-P3 renk gamı, 750 nit tepe parlaklık gibi özellikler de ekranda karşımıza çıkıyor.

İç donanımına baktığımızda Qualcomm’un şu anda en iyi işlemcisi olan, piyasadaki en iyi telefonlarda gördüğümüz Snapdragon 8 Elite Gen 5 yer alıyor. 3 nm sürecinden geçen bu çip, oyunlarda ve diğer işlemlerde üst düzey performans sunabiliyor. Ona 16 GB'a kadar LPDDR5T RAM ve 512 GB UFS 4.1 Pro depolama alanı eşlik ediyor. Bu donanımın iyi performans vermesi için de %32 oranında ısı dağılımını iyileştiren buhar odacıklı Legion Coldfront Vapor soğutma sistemi cihaza eklenmiş.

Tablet, oyun ve çoklu görev için optimize edilmiş Android 16 işletim sistemiyle çalışıyor ve Lenovo'nun AI Engine+ teknolojisi, oyun içi ses kalitesini iyileştiriyor, sesli sohbetler için yapay zekâ destekli gürültü engelleme sunuyor ve yapay zekâ tabanlı dokunmatik hassasiyet optimizasyonu ile geliyor. Cihazın arka tarafında 50 MP kamera var. Önde ise 50 MP’lik selfie kamerası görüyoruz.

Cihaz 9000 mAh’lik 68W hızlı şarj desteğine sahip bir bataryayla geliyor. 206,5 x 128,5 x 7,6 boyutlarında ve 360 gram ağırlığında olduğunu belirtelim. Wi-Fi 7, Bluetooth 6.0 ve USB-C ses desteği de var. Nisan 2026’da satışa çıkması beklenen ürünün Avrupa fiyatı 999 euro olarak açıklandı.