Lenovo, MWC 2026 etkinliklerinde çok sayıda ürünle karşımıza çıktı. Bu içeriğimizde Lenovo'nun MWC 2026'da duyurduğu tüm ürünlere yakından bakacağız.

Dünyanın en büyük teknoloji etkinliklerinden MWC 2026 resmen başladı. Dünyanın en büyük teknoloji şirketleri, bu etkinlikler kapsamında yepyeni ürünlerini duyurmaya başladılar.

MWC 2026'da boy gösteren şirketlerden bir tanesi de Lenovo'ydu. Hemen her kategoride yepyeni ürünler duyuran şirket, konsept cihazlarıyla da dikkat çekmeyi başardı. Gelin hep birlikte Lenovo'nun MWC 2026'daki tüm duyurularına yakından bakalım.

Lenovo'nun MWC 2026'da duyurduğu tüm ürünler

Legion Go Fold

Lenovo Legion Go Fold, firmanın konsept aşamada olan yeni el konsolu olarak karşımıza çıktı. Katlanabilir ekranlı yapıya sahip olan ürün, katlı hâlde 7.7 inç görüntüleme oranı sunan bir OLED ekrana ev sahipliği yapıyor. Katlanabilir ekran açıldığı zaman 11.6 inç boyutlu görüntüleme alanına sahip bir ekranla karşılaşıyoruz.

Masaüstü yapay zekâ yardımcıları

Lenovo, yapay zekânın daha etkin kullanılabilmesi için de yeni ürünler geliştiriyor. Henüz konsept aşamada olan bu ürünler, masaüstü yapay zekâ yardımcıları olarak karşımıza çıktılar. "Çalışma Arkadaşı" olarak isimlendirilen ve bir saat gibi görünen bu ürün, sahip olduğu yapay zekâ desteği ile günü sizin için planlıyor.

"İş Arkadaşı" olarak isimlendirilen ikinci ürün ise Pixar Lambası benzer tasarımıyla dikkat çekiyor. Yerleşik yapay zekâ özellikleriyle donatılan cihaz, mekânsal etkileşim desteği ile dikkat çekiyor. Bu cihaz, doğrudan bir arkadaş gibi kullanılabilecek.

Yoga Book Pro 3D

Lenovo Yoga Book Pro 3D, firmanın en yeni dizüstü bilgisayar modellerinden biri. Konsept aşamada olan bilgisayar, 3D görüntüleme teknolojisine ev sahipliği yapıyor. Üstelik bu görüntü için gözlük kullanmaya gerek olmuyor. Intel Core Ultra 7 işlemci ve Nvidia GeForce RTX 5070 GPU gibi özelliklerle donatılan cihaz, büyük ilgi görecek gibi duruyor.

ThinkBook Modular AI PC

Yine bir konsept bilgisayar ile karşınızdayız. Lenovo ThinkBook Modular AI PC, ikinci bir ekranla donatılmış durumda. İhtiyaçlara göre özelleştirilebilen ekran, çıkarılabilen klavye ile entegre olarak kullanılabiliyor. Lonovo, bu modelin çıkış tarihi ve fiyatına ilişkin bir şey söylemedi.

Lenovo'nun MWC 2026'da duyurduğu diğer dizüstü bilgisayar modelleri:

Lenovo Yoga Pro 7a: AMD Ryzen AI Max+ işlemci, 128 GB'ye kadar RAM ve üzerine çizim yapabileceğiniz "Force Pad" dokunmatik yüzeye sahip dizüstü bilgisayar, bu yaz satışa sunulacak. 15 inç ekranlı ürünün fiyatı 2.099 dolar olarak açıklandı.

AMD Ryzen AI Max+ işlemci, 128 GB'ye kadar RAM ve üzerine çizim yapabileceğiniz "Force Pad" dokunmatik yüzeye sahip dizüstü bilgisayar, bu yaz satışa sunulacak. 15 inç ekranlı ürünün fiyatı 2.099 dolar olarak açıklandı. Lenovo Legion 7a: OLED ekranlı ve Radeon GPU'lu AMD Ryzen AI Max+ işlemcilere sahip, hafif 15 inçlik oyun dizüstü bilgisayarı, 2.299 dolardan başlayan fiyatlarla satışa sunulacak.

OLED ekranlı ve Radeon GPU'lu AMD Ryzen AI Max+ işlemcilere sahip, hafif 15 inçlik oyun dizüstü bilgisayarı, 2.299 dolardan başlayan fiyatlarla satışa sunulacak. Lenovo IdeaPad Slim 5i Ultra: Intel Ultra Core işlemcilerden güç alan 14 inç boyutlu model, Ekim 2026'da 799 dolardan başlayan fiyatlarla satılacak.

Intel Ultra Core işlemcilerden güç alan 14 inç boyutlu model, Ekim 2026'da 799 dolardan başlayan fiyatlarla satılacak. Lenovo Yoga Slim 7i Aura Edition: İçerik üreticilere yönelik bir ürün olan Yoga Slim 7i Aura Edition, 1.449 dolardan başlayan fiyatlarla satın alınabilecek.

İçerik üreticilere yönelik bir ürün olan Yoga Slim 7i Aura Edition, 1.449 dolardan başlayan fiyatlarla satın alınabilecek. Lenovo IdeaPad Slim 3i: Intel Core işlemcili, uygun fiyatlı 17 inçlik bir dizüstü bilgisayar olarak sunuluyor. Ekim ayında 599 dolara satışa sunulacak.

Intel Core işlemcili, uygun fiyatlı 17 inçlik bir dizüstü bilgisayar olarak sunuluyor. Ekim ayında 599 dolara satışa sunulacak. Lenovo ThinkPad T14 Gen 7 ve Lenovo ThinkPad T16 Gen 5: Bu modeller, Lenovo'nun hâlihazırda sunduğu iş dizüstü bilgisayarlarının güncellenmiş versiyonları. Intel Core Ultra 3 ve AMD Ryzen AI Pro 400 işlemcilerle sunulacak dizüstü bilgisayarlar, 1.799 dolardan başlayan fiyatlarla satışa sunulacaklar.

Bu modeller, Lenovo'nun hâlihazırda sunduğu iş dizüstü bilgisayarlarının güncellenmiş versiyonları. Intel Core Ultra 3 ve AMD Ryzen AI Pro 400 işlemcilerle sunulacak dizüstü bilgisayarlar, 1.799 dolardan başlayan fiyatlarla satışa sunulacaklar. Lenovo ThinkPad T14s Gen 7: 14 inç ekranı ve sadece 1,1 kilogram ağırlığı ile dikkat çeken iş odaklı dizüstü bilgisayar, Intel Core Ultra 3, AMD Ryzen AI Pro 400 ve Snapdragon X2 Elite ve Snapdragon X2 Plus işlemcilerle satın alınabilecek. Modelin başlangıç fiyatı 1.899 dolar olarak açıklandı.

14 inç ekranı ve sadece 1,1 kilogram ağırlığı ile dikkat çeken iş odaklı dizüstü bilgisayar, Intel Core Ultra 3, AMD Ryzen AI Pro 400 ve Snapdragon X2 Elite ve Snapdragon X2 Plus işlemcilerle satın alınabilecek. Modelin başlangıç fiyatı 1.899 dolar olarak açıklandı. Lenovo ThinkPad T14s: Yeni, entegre kalem ve Intel Core Ultra Serisi 3 işlemcilere sahip ticari kullanıma yönelik ikisi bir arada dizüstü bilgisayar; 2026'nın ikinci çeyreğinde 1.849 dolardan satışa sunulacak.

Yeni, entegre kalem ve Intel Core Ultra Serisi 3 işlemcilere sahip ticari kullanıma yönelik ikisi bir arada dizüstü bilgisayar; 2026'nın ikinci çeyreğinde 1.849 dolardan satışa sunulacak. Lenovo ThinkPad X13 Detachable: Intel Core Ultra Series 3 işlemcili, 64 GB'ye kadar RAM'e sahip ve çıkarılabilir katlanabilir klavyesinin içinde şarj olan bir kaleme sahip 13 inç boyutlu dizüstü bilgisayar; 2026'nın sonuna doğru 1.999 dolardan satışa sunulacak.

Intel Core Ultra Series 3 işlemcili, 64 GB'ye kadar RAM'e sahip ve çıkarılabilir katlanabilir klavyesinin içinde şarj olan bir kaleme sahip 13 inç boyutlu dizüstü bilgisayar; 2026'nın sonuna doğru 1.999 dolardan satışa sunulacak. Lenovo ThinkBook 14 2-in-1 Gen 6: Intel Core Ultra Series 3 işlemcilere ve Magic Bay Tiko adı verilen takılabilir emoji tarzı yapay zekâ yardımcısına sahip 14 inç boyutlu dizüstü bilgisayar, 1.754 dolardan satışa sunulacak.

Lenovo'nun MWC 2026'da duyurduğu tablet modelleri:

Lenovo Idea Tab Pro Gen 2: Öğrenciler için tasarlanmış, Snapdragon 8s Gen 4 işlemcili, 3.5K ekranlı, JBL hoparlörlü ve çıkarılabilir klavyeli, 13 inç ekranlı tablet, uygun sayılabilecek fiyatı ile dikkat çekecek gibi görünüyor.

Öğrenciler için tasarlanmış, Snapdragon 8s Gen 4 işlemcili, 3.5K ekranlı, JBL hoparlörlü ve çıkarılabilir klavyeli, 13 inç ekranlı tablet, uygun sayılabilecek fiyatı ile dikkat çekecek gibi görünüyor. Lenovo Legion Tab: Snapdragon 8 Elite Gen 5 çip ve 165Hz yenileme hızına sahip 3K ekran içeren 8.8 inç boyutlu oyuncu tableti; Mayıs ayında 849 dolardan başlayan fiyatlarla satın alınabilecek.

Snapdragon 8 Elite Gen 5 çip ve 165Hz yenileme hızına sahip 3K ekran içeren 8.8 inç boyutlu oyuncu tableti; Mayıs ayında 849 dolardan başlayan fiyatlarla satın alınabilecek. Lenovo ThinkTab X11: Çıkarılabilir bataryaya ve MIL-STD-810H dayanıklılık standartlarını karşılayan sağlam bir tasarıma sahip olan yeni Android tablet, 499 dolarlık kabul edilebilir fiyatı ile dikkat çekiyor. Bu tablet, daha çok şantiyelere uygun.

Lenovo'nun MWC 2026'da duyurduğu diğer ürünler: