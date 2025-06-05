Lenovo Monitörden Logitech Klavyeye: Günün Fırsatları Kapsamında Alabileceğiniz İndirimli Ürünler

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Amazon’da indirimli fiyatları ile gözümüze çarpan fırsat ürünlerinden bazılarını sizler için listeledik.

Uygun fiyatlarıyla birçok farklı kategoride günün fırsatları olarak karşımıza çıkan ürünleri incelemek ve sepetinize eklemek isterseniz içeriğimize göz atabilirsiniz.

Günün fırsatlarında yer alan ürünlerin tamamına buradan ulaşabilirsiniz.

''Bu içerik 05.06.2025 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.''

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Webtekno sorumlu değildir.
Bu içerik marka iş birliği içeriyor.

TCL 65P635 65 inç 4K UHD LED Google TV 

TCL 65P635 65 inç 4K UHD LED Google TV

65 inç UHD ekrana, Dolby Audio sese ve yapay zeka desteğine sahip olan TCL televizyon, 26.999,00 TL fiyatıyla listemizin ilk sırasında karşımıza çıkıyor. 

Hobimtek HT-50 Alüminyum Telefon Standı 

Hobimtek HT-50 Alüminyum Telefon Standı

 8 inç'e kadar tüm telefonlarla ve mini tabletlerle uyumlu olan Hobimtek telefon standı, ayarlanabilir açıya sahip. Film izlerken ya da oyun oynarken kullanabileceğiniz bu ürünü satın almak isterseniz şimdi 248,62 TL.

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Lenovo Legion R27fc-30 27 Gaming Monitör 

Lenovo Legion R27fc-30 27 Gaming Monitör

27 inç ekranı, 280 Hz yenileme hızı ve 1 ms tepki süresiyle oyunseverlerin tercihi olan Lenovo kavisli monitör,  6.619,00 TL fiyatıyla günün fırsat ürünlerinden bir diğeri. 

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Axolotl Laptop Sehpası 

Axolotl Laptop Sehpası 

605,70 TL fiyata sahip Axolotl laptop sehpasında; telefon ve tablet koyma yeri ve bir mouse pad bulunuyor. Her an her yerde rahat bir şekilde bilgisayarınızdan işlerinizi halletmek istiyorsanız ürüne bir göz atabilirsiniz.

Logitech G G515 LIGHTSPEED TKL Düşük Profilli Kablosuz Oyun Klavyesi 

Logitech G G515 LIGHTSPEED TKL Düşük Profilli Kablosuz Oyun Klavyesi

LIGHTSYNC teknolojisi ile RGB aydınlatma sunan Logitech klavye, düşük profilli mekanik anahtarlara sahip. 36 saate kadar kesintisiz pil ömrüyle oyun deneyiminizi iyileştirecek bu klavye, 5.488,08 TL'ye düşmüş durumda.

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CLASSONE PR-R174 Roma Serisi Su Geçirmez Kumaş Laptop Çantası

CLASSONE PR-R174 Roma Serisi Su Geçirmez Kumaş Laptop Sırt Çantası

Su geçirmez kumaşı, çok amaçlı cepleri ve 17 inç'e kadar olan bilgisayarlarla uyumluluğu ile dikkat çeken Classone laptop çantası, %15 indirimle 424,15 TL'ye düştü. 

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JBL Tune BUDS2 Kulakiçi TWS Kulaklık 

JBL Tune BUDS2 Kulakiçi TWS Kulaklık

48 saat çalma süresine sahip olan JBL Tune BUDS2, 6 mikrofonu ve Gürültü Engelleme özelliğiyle ön plana çıkıyor. Kulaklığı satın almak isterseniz şimdi %6 indirimle 3.499,00 TL'ye satışta.

Baseus C02 Pro Serisi Manyetik Kablosuz Araç Şarjı

Baseus C02 Pro Serisi Manyetik Kablosuz Araç Şarjı

iPhone 12, 13 ve 14 için tasarlanmış olan Baseus C02 Pro, 15W hızlı şarj imkânı sağlıyor. Bükülebilir yapısı sayesinde sürüş esnasında istediğiniz açıya getirebileceğiniz bu şarj, 684,00 TL fiyatıyla listemizin son sırasında yerini alıyor. 

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