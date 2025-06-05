Uygun fiyatlarıyla birçok farklı kategoride günün fırsatları olarak karşımıza çıkan ürünleri incelemek ve sepetinize eklemek isterseniz içeriğimize göz atabilirsiniz.
Günün fırsatlarında yer alan ürünlerin tamamına buradan ulaşabilirsiniz.
''Bu içerik 05.06.2025 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.''
Bu içerik marka iş birliği içeriyor.
TCL 65P635 65 inç 4K UHD LED Google TV
65 inç UHD ekrana, Dolby Audio sese ve yapay zeka desteğine sahip olan TCL televizyon, 26.999,00 TL fiyatıyla listemizin ilk sırasında karşımıza çıkıyor.
Hobimtek HT-50 Alüminyum Telefon Standı
8 inç'e kadar tüm telefonlarla ve mini tabletlerle uyumlu olan Hobimtek telefon standı, ayarlanabilir açıya sahip. Film izlerken ya da oyun oynarken kullanabileceğiniz bu ürünü satın almak isterseniz şimdi 248,62 TL.
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Lenovo Legion R27fc-30 27 Gaming Monitör
27 inç ekranı, 280 Hz yenileme hızı ve 1 ms tepki süresiyle oyunseverlerin tercihi olan Lenovo kavisli monitör, 6.619,00 TL fiyatıyla günün fırsat ürünlerinden bir diğeri.
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Axolotl Laptop Sehpası
605,70 TL fiyata sahip Axolotl laptop sehpasında; telefon ve tablet koyma yeri ve bir mouse pad bulunuyor. Her an her yerde rahat bir şekilde bilgisayarınızdan işlerinizi halletmek istiyorsanız ürüne bir göz atabilirsiniz.
Logitech G G515 LIGHTSPEED TKL Düşük Profilli Kablosuz Oyun Klavyesi
LIGHTSYNC teknolojisi ile RGB aydınlatma sunan Logitech klavye, düşük profilli mekanik anahtarlara sahip. 36 saate kadar kesintisiz pil ömrüyle oyun deneyiminizi iyileştirecek bu klavye, 5.488,08 TL'ye düşmüş durumda.
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CLASSONE PR-R174 Roma Serisi Su Geçirmez Kumaş Laptop Çantası
Su geçirmez kumaşı, çok amaçlı cepleri ve 17 inç'e kadar olan bilgisayarlarla uyumluluğu ile dikkat çeken Classone laptop çantası, %15 indirimle 424,15 TL'ye düştü.
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JBL Tune BUDS2 Kulakiçi TWS Kulaklık
48 saat çalma süresine sahip olan JBL Tune BUDS2, 6 mikrofonu ve Gürültü Engelleme özelliğiyle ön plana çıkıyor. Kulaklığı satın almak isterseniz şimdi %6 indirimle 3.499,00 TL'ye satışta.
Baseus C02 Pro Serisi Manyetik Kablosuz Araç Şarjı
iPhone 12, 13 ve 14 için tasarlanmış olan Baseus C02 Pro, 15W hızlı şarj imkânı sağlıyor. Bükülebilir yapısı sayesinde sürüş esnasında istediğiniz açıya getirebileceğiniz bu şarj, 684,00 TL fiyatıyla listemizin son sırasında yerini alıyor.
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