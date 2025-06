Amazon’da indirimli fiyatları ile gözümüze çarpan fırsat ürünlerinden bazılarını sizler için listeledik.

Uygun fiyatlarıyla birçok farklı kategoride günün fırsatları olarak karşımıza çıkan ürünleri incelemek ve sepetinize eklemek isterseniz içeriğimize göz atabilirsiniz.

Günün fırsatlarında yer alan ürünlerin tamamına buradan ulaşabilirsiniz.

''Bu içerik 05.06.2025 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.''

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Webtekno sorumlu değildir.

Bu içerik marka iş birliği içeriyor.

65 inç UHD ekrana, Dolby Audio sese ve yapay zeka desteğine sahip olan TCL televizyon, 26.999,00 TL fiyatıyla listemizin ilk sırasında karşımıza çıkıyor.

8 inç'e kadar tüm telefonlarla ve mini tabletlerle uyumlu olan Hobimtek telefon standı, ayarlanabilir açıya sahip. Film izlerken ya da oyun oynarken kullanabileceğiniz bu ürünü satın almak isterseniz şimdi 248,62 TL.

Kullanıcı yorumu:

27 inç ekranı, 280 Hz yenileme hızı ve 1 ms tepki süresiyle oyunseverlerin tercihi olan Lenovo kavisli monitör, 6.619,00 TL fiyatıyla günün fırsat ürünlerinden bir diğeri.

Kullanıcı yorumu:

605,70 TL fiyata sahip Axolotl laptop sehpasında; telefon ve tablet koyma yeri ve bir mouse pad bulunuyor. Her an her yerde rahat bir şekilde bilgisayarınızdan işlerinizi halletmek istiyorsanız ürüne bir göz atabilirsiniz.

LIGHTSYNC teknolojisi ile RGB aydınlatma sunan Logitech klavye, düşük profilli mekanik anahtarlara sahip. 36 saate kadar kesintisiz pil ömrüyle oyun deneyiminizi iyileştirecek bu klavye, 5.488,08 TL'ye düşmüş durumda.

Kullanıcı yorumu:

Su geçirmez kumaşı, çok amaçlı cepleri ve 17 inç'e kadar olan bilgisayarlarla uyumluluğu ile dikkat çeken Classone laptop çantası, %15 indirimle 424,15 TL'ye düştü.

Kullanıcı yorumu:

48 saat çalma süresine sahip olan JBL Tune BUDS2, 6 mikrofonu ve Gürültü Engelleme özelliğiyle ön plana çıkıyor. Kulaklığı satın almak isterseniz şimdi %6 indirimle 3.499,00 TL'ye satışta.

iPhone 12, 13 ve 14 için tasarlanmış olan Baseus C02 Pro, 15W hızlı şarj imkânı sağlıyor. Bükülebilir yapısı sayesinde sürüş esnasında istediğiniz açıya getirebileceğiniz bu şarj, 684,00 TL fiyatıyla listemizin son sırasında yerini alıyor.

Kullanıcı yorumu:

Bu içerikler de ilginizi çekebilir: