Lenovo, Qualcomm Snapdragon X Elite işlemciden güç alan yeni dizüstü bilgisayarı "ThinkPad T14s"i duyurdu. İş odaklı bilgisayar, en çok da batarya süresi ile dikkat çekmeyi başaracak gibi görünüyor.

Çinli teknoloji devi Lenovo, iş odaklı dizüstü bilgisayar modellerine yeni bir üye ekledi. "ThinkPad T14s" olarak isimlendirilen bu dizüstü bilgisayar, en çok da batarya ömrü ile dikkatleri üzerine çekecek gibi görünüyor. Zira Lenovo'nun yeni dizüstü bilgisayarı, tam dolu şarj ile 29 saate kadar kullanım imkânı sunuyor.

Adından da anlaşılabileceği üzere 14 inç boyutlu bir ekranla donatılan Lenovo ThinkPad T14s, 2880 x 1800 çözünürlük sunuyor. DCI-P3 renk uzayının yüzde 100'üne destek veren dizüstü bilgisayar, Eyesafe düşük mavi ışık sertifikası da sunuyor. Dizüstü bilgisayar, FHD çözünürlük sunan kamera ve gürültü azaltma desteğine sahip mikrofonlara da sahip.

Karşınızda Lenovo ThinkPad T14s

Lenovo ThinkPad T14s, Qualcomm'un Snapdragon X Elite işlemcisinden güç alıyor. Bu güç, 32 GB LPDDR5x RAM ve 1 TB SSD ile destekleniyor. İki USB Type-A, iki Thunderbolt 4, bir HDMI 2.1 ve bir de 3,5 mm kulaklık girişine ev sahipliği yapan dizüstü bilgisayar, Wi-Fi 7 desteği de sunuyor. Bu arada; Lenovo'nun yeni dizüstü bilgisayarında SIM kart portu da bulunuyor. 1,24 kilogram ağırlığında olan dizüstü bilgisayarın 16,9 mm kalınlık değerine sahip olduğunu söyleyelim.

An itibarıyla Çin pazarı için satılan sunulan Lenovo ThinkPad T14s'in fiyatı, 1.780 dolar olarak açıklandı. Şirket, dizüstü bilgisayarın hangi pazarlarına ulaşacağına ilişkin bir şey söylemedi.