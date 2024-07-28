Huawei'nin İlk Oyuncu Dizüstü Bilgisayarı Ortaya Çıktı

2024 ChinaJoy'un sürprizlerinden biri de Huawei'nin daha önce duyurulmamış oyuncu bilgisayarını sergilemesi oldu.

2024 ChinaJoy Expo tüm hızıyla devam ediyor ve etkinlikte pek çok yeni teknoloji ve cihaz duyuruluyor. Bu cihazlardan biri de Huawei'nin oyuncu dizüstü bilgisayarı oldu, daha doğrusu cihaz tanıtılmadı ancak sergilenmeye başladı.

Huawei, yeni oyuncu dizüstü bilgisayarını resmî olarak tanıtmamış olsa da hem cihazın hem de kutusunun üzerinde GT logosunun yer aldığı gözlerden kaçmadı. Çinli teknoloji devinin geçmişine baktığımız zaman GT ibaresinin performans odaklı ürünlerde yer aldığını görüyoruz. Bu yüzden de isimsiz dizüstü bilgisayarın oyunculara özel tasarlanmış performanslı bir model olduğuna inanılıyor.

Işıklı logo dikkat çekiyor

Yeni dizüstü bilgisayarın görsellerine dikkatle baktığımızda ise bazı ilgi çekici noktalar fark ediyoruz. Cihazın arka kısmında yer alan Huawei logosu led ışıklandırmaya sahip. Ayrıca arka tarafta yer alan havalandırma kanalı da cihazın ısı dağıtımını daha verimli ve hızlı gerçekleştirmesi amacıyla tercih edilmiş. Bu tür özellikleri oyun dizüstü bilgisayarlarında daha sık görüyoruz.

Beklendiği üzere cihazın teknik özellikleri henüz bilinmiyor ancak Çin medyasında yer alan haberlere göre Intel Core Ultra işlemciye sahip olan cihaz 140W şarj desteği ile geliyor. Şu anda Huawei'nin dizüstü bilgisayar ürünleri arasında MateBook X serisi, MateBook serisi, MateBook D serisi ve MateBook E serisi yer alıyor.

Muhtemelen MateBook GT adını alacak olan bu cihaz, Huawei'nin ilk dizüstü oyun bilgisayarı olacak. Ne zaman tanıtılacağı ya da piyasaya çıkacağı ise bilinmiyor.