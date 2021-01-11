Teknoloji dünyasının önde gelen isimlerinden Lenovo, CES fuarında yeni akıllı gözlükleri ThinkReality A3'ü tanıttı. Kurumsal odaklı tasarlanan bu yeni gözlükler, 1080p çözünürlükle birlikte 3D görselleştirme imkanı sunacak.

Akıllı gözlük piyasasına bir yeni ürün daha eklendi. Daha önce Microsoft ve Epson gibi dev şirketleri, kurumsal müşteri odaklı akıllı gözlükleriyle öne çıkmıştı. Bu kervana en yeni katılan isim ise Lenovo oldu.

Şirket, geçtiğimiz günlerde düzenlenen CES fuarında, ThinkReailty A3 yeni akıllı gözlüklerini tanıttı. Yine sadece kurumsal müşteriler için tasarlanan bu yeni gözlüğün 2021 yılının ortalarında satışa sunulması planlanıyor.

ThinkReality A3, gücünü Qualcomm Snapdragon XR2’den alıyor

ThinkReality A3 akıllı gözlük, gücünü Qualcomm’un Snapdragon XR2 yonga setinden alıyor. 8 megapiksel RGB kameraya sahip bu gözlük, kullanıcıya 1080p çözünürlükte görüntü sağlayacak.

Aynı zamanda gözlükte kullanılan balık gözü efektli kamerası sayesinde, kullanıcıya hareket takip özelliği sunulmuş. USB-C çıkışına sahip olan bu gözlük, hem Lenovo’nun hem de Motorola’nın birçok telefonuna direkt olarak bağlanabilecek. Bu akıllı gözlük sadece kurumsal müşteriler için tasarlandığı için, ürünün satış fiyatı hakkında henüz bir bilgilendirme yapılmadı. Tıpkı Microsoft ve Epson’da olduğu gibi Lenovo’nun da fiyatlandırmayı halka açık bir şekilde yapmayacağı, sadece kurumsal müşteriler için bir fiyat teklifi hazırlayacağı düşünülüyor.

Lenovo, ThinkReality A3’ü tanıttığı sırada şu açıklamalarda bulundu; "Fabrikalardan laboratuvarlara, konaklama tesislerinden mağazalara kadar geniş bir kullanım alanına sahip ThinkReality A3, uzaktan yardım, yönlendirmeli iş akışı ve 3D görselleme hizmeti sunacak. Endüstri sektöründe çalışan insanlar, günlük işlerde hata paylarını en aza indirgemek için son derece hafif ve kolay ölçeklenebilir olan ThinkReality A3 akıllı gözlüğe sahip olacak."