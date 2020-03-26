Lenovo, Yeni Tabletini Çin'de Piyasaya Sürdü

Lenovo, M10 Plus tabletini Çin'de piyasaya sürdü. 7000mAh bataryası, çocuk modu ve MediaTek Helio P22 işlemcisiyle göz dolduran ürün, fiyatıyla tepki çekti. Lenovo M10'un üst modeli olan ürün 2 farklı depolama seçeneği sunuyor.

Lenovo, Çin'de Lenovo M10 Plus adlı yeni tabletini piyasaya sürdü. 2019 yılında çıkan Lenovo M10'un bir sonraki modeli şeklinde yayınlanan tablet giriş seviyesinde bir tablet olarak tanımlandı ancak fiyatına bakılırsa pek de giriş seviyesi olarak durmuyor. Çin'de 254 dolar (1626 lira) fiyatıyla çıkış yapan tablet fiyatıyla tepki çekti.

Tablet, 1920x1200 piksel ve FHD çözünürlüğüne sahip 10,3 inç ekrana sahip. Ekran, her yanında oldukça büyük çıkıntılar içeriyor ancak cihaz, 10 inç bir tablet için oldukça yeterli olan %87 çerçeve oranına sahip. Ayrıca ekran 10 parmağa kadar dokunuşları algılayabiliyor ve TUV Rheinland sertifikasına sahip, bunlar dışında da bir çocuk modu bulunmakta.

7000 mAh bataryasıyla uzun şarj ömrü sunuyor

Tablet, MediaTek Helio P22T işlemcisiyle ve 4 GB RAM'i ile göz dolduruyor. 64 GB ve 128 GB depolama opsiyonları bulunan cihaz Android 9.0 Pie sürümü ile kutudan çıkıyor ve Android 10 güncellemesi alıp almayacağı ise henüz bilinmiyor. Dış görünüşüne bakarsak, tablet dışardan bir hayli ince gözüküyor. Bunun sebebi de 8,15 mm kalınlığa sahip olması. Uzun süreler dayanması için 7000 mAh batarya ile güçlendirilen tablet, bu büyük bataryadan dolayı da 480 gram ağırlığına sahip.

Tablet, çocuk moduna da sahip

Her 2 tarafındaki hoparlörleriyle etkili bir ses deneyimi sunan cihaz, Dolby Atmos ses efektleriyle desteklenmiş. M10 Plus, otomatik odak özelliğine sahip olan ve HD video çekebilen 13 MP arka kamerasıyla kullanıcıları etkilemiş durumda. Bunun yanında da ön kamera olarak 8 MP kamera kullanılmış. Yazımızın başında bahsettiğimiz çocuk modu ise, çocukların gözlerini korumakla beraber, çocukların uzun süreler boyunca oyun oynamasının da önüne geçiyor.