Lenovo Legion Oyuncu Telefonunun Patent Görselleri

Lenovo Legion, dizüstü bilgisayarlardaki deneyimini mobil cihazlara taşımayı hedefliyor. Yeni oyun telefonunun tasarımı ve bazı özellikleri, Lenovo tarafından alınan bir patentte detaylı olarak göründü.

Lenovo'nun yan markası olan Legion, daha çok oyunculara özel dizüstü bilgisayarlarıyla tanınıyor. Diğer yandan bu yıl piyasaya sürülmesi beklenen oyun telefonu Lenovo Legion, yeni nesil ASUS ROG Phone, Nubia Red Magic ve Xiaomi Black Shark gibi cihazlarla rekabet edecek.

Oyunculara özel Lenovo Legion, daha önce Snapdragon 865 destekli telefonların yer aldığı bir listede ortaya çıkmıştı. Lenovo'nun oyun telefonu için sosyal medya platformu Weibo'da bir hesap bile oluşturuldu. Telefon son olarak Çin'in patent sitesi CNIPA'da göründü.

Lenovo Legion'ın patentinde, oyuncu telefonu kırmızı ve metalik gri olmak üzere iki renk çeşidiyle sergileniyor. Görüntülere göre cihazın ön tarafında üstte ve altta çerçeveleri olan uzun bir ekran yer alıyor. Ayrıca üst tarafta jak girişi ve çerçevenin içine yerleştirilmiş bir pop-up selfie kamerası var.

Telefonun arka-orta kısmında Legion logosu bulunuyor. Arka panelin her iki renk çeşidinde de şeffaf olduğu görünüyor. Şeffaf arka paneldeki 855 Qualcomm yazısı da dikkat çekiyor. Ancak telefonun Snapdragon 865 işlemciyle geleceği onaylandığından, bu detayın değişeceği söylenebilir.

Lenovo Legion'da soğutma için fiziksel bir fanın yer alacağı da görülüyor. Bu fan, yine telefonun arkasındaki "Cool" yazısıyla belirtilmiş. Lenovo'nun daha önce tanıttığı yeni soğutma teknolojisi, bu telefonda yer alabilir. Şeffaf arka kısımdaki bir diğer yazı da akıllı telefonun 5.050 mAh bataryaya sahip olacağını ortaya koyuyor. Ayrıca telefonun 55W hızlı şarj desteği sunması da bekleniyor. Lenovo Legion'ın arka tarafında üçlü kamera sistemi olduğu da açığa çıkan detaylar arasında.

Telefonun sağ tarafında, oyunlarda kullanılabilecek dokunmaya duyarlı uyarlanabilir düğmeler, güç düğmesi ve ses düğmeleri bulunuyor. Sol üst tarafında ise ASUS ROG Phone 2'deki gibi ikinci bir Type-C bağlantı noktası var. Yani Lenovo, oyuncu telefonu için bu girişten güç alan aksesuarlar sunabilir. Altta, çıkarılabilir SIM kart girişi, USB-C bağlantı noktası ve tek bir hoparlör ızgarası bulunuyor. Üst tarafta ise iki hoparlör ızgarası daha var.

Şimdilik, Lenovo Legion oyuncu telefonu hakkında çok fazla şey bilinmiyor. Ancak söylentilere göre telefon; LPDDR5 RAM, UFS 3.0 depolama alanı ve 144Hz'e kadar ekran yenileme hızı sunacak. Daha fazlasını Lenovo'nun lansmanı ile öğreneceğiz.