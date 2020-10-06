Lenovo Yoga Slim 7i Carbon'un Tanıtım Videosu Ortaya Çıktı

Çin merkezli teknoloji devi Lenovo'nun yakın zamanda çıkaracağı Lenovo Slim 7i Carbon modelinin tanıtım filmi ortaya çıktı. Tanıtım filmi, cihazla ilgili bazı bilgileri de ortaya çıkarmış oldu.

Çin merkezli teknoloji şirketi Lenovo, yakın dönemde kullanıcılarına Lenovo Slim 7i Carbon dizüstü bilgisayarını sunacak. Ancak dizüstü bilgisayar henüz piyasaya sunulmadan hazırlanan tanıtım videosu ortaya çıktı. Walking Cat (@_h0x0d) isimli bir Twitter kullanıcısı, şirketin yeni bilgisayarının tanıtım videosunu paylaştı.

Lenovo Slim 7i Carbon'un beyaz renginde karbon fiber dokuma yer alacak. Bu sayede hem hoş bir görüntü hem de dayanıklılık kazanacak. Ultra hafif olacak olan bu dizüstü bilgisayarın fiyatı ve ne zaman piyasaya çıkacağına dair ise henüz net bir bilgi bulunmuyor. Ancak tanıtım videosunun ortaya çıktığını düşünecek olursak bu bilgiler de şirket tarafından yakında açıklanacaktır.

Lenovo Yoga Slim 7i ailesi

Teknoloji devi, ağustos ayında Lenovo Yoga Slim 7i ailesinden üç cihazın duyurusunu gerçekleştirmişti. Peki, bu cihazlara dair neler biliniyor gelin hep birlikte bakalım.

Bu üçlüden Lenovo Yoga Slim 7i, sınırsız QHD ekranla birlikte gelecek. Eye Care Mode ve Dolby Vision desteği de bulunacak. Yeni nesil Intel Core işlemciler ve yeni nesil Intel Xe grafik kartları kullanılacak. 13,9 mm kalınlığında ve 1,23 kg ağırlığındaki cihazda 16 GB LPDDR4X RAM, 1 TB SSD PCIe M.2 depolama yer alacak.

Yoga Slim 7i gibi Intel işlemci ve ekran kartıyla gelecek olan Yoga Slim 7i Pro'da GeForce MX GPU desteği de bulunacak. 32 GB LPDDR4X RAM'li bu cihaz, 18 saat batarya ömrüne sahip olacak. 400 nit parlaklık destekli 2.8K Wide Viewing Angle ekranda 90 Hz ekran tazeleme oranı bulunacak. Ayrıca her iki cihazda da Harman Speakers ve Dolby Atmos yer alacak.

Üçlünün sonuncu üyesi Lenovo Yoga 7i. Dolby Vision destekli FHD Wide Viewing Angle ekranlı modelde iki adet Thunderbolt 4 yuvası bulunacak. 16 GB DDR4 RAM ve 1 TB SSD PCIe M.2 depolama birimlerinin bulunduğu cihaz, yeni nesil Intel işlemcilerden gücünü alacak.