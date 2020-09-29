Lenovo, Kablosuz Kulaklıklı Dizüstü Bilgisayarını Duyurdu

Lenovo, dahili kablosuz kulaklıklara sahip dizüstü bilgisayar modeli ThinkPad Gen 2'yi duyurdu. Böylece ThinkPad Gen 2, bir anlamda dünyanın en büyük kablosuz kulaklık kutu oldu.

Çinli bilgisayar üreticisi Lenovo, dünyanın ilk dahili kablosuz kulaklığa sahip dizüstü bilgisayarı ThinkBook 15 Gen 2’yi resmi olarak duyurdu. Tasarım ve donanım gücü açısından standart bir Lenovo dizüstü bilgisayardan büyük bir farka sahip olmayan ThinkBook 15 Gen 2, kablosuz kulaklık detayı ile hem ilgi görebilir hem de eleştirilerin hedefinde yer alabilir.

Hatırlayanlar olacaktır; kablosuz veri transferinin ve USB belleklerin bugünkü kadar popüler olmadığı dönemde dizüstü bilgisayarlar, dahili bir CD/DVD sürücü tepsisi ile geliyorlardı. Yeni ThinkBook 15 Gen 2’de de benzer bir tepsi yer alıyor ancak bu tepside CD/DVD sürücüsünden ziyade bir çift kablosuz kulaklık yer alıyor.

Lenovo ThinkPad Gen 2 tasarımı

Kablosuz kulaklıklar son birkaç yıl içinde gitgide daha popüler hale geldi ve üst seviye akıllı telefonlar, kablolu kulaklık girişlerine çoktan veda ettiler. Yakın zamanda dizüstü bilgisayarların da 3,5 mm kulaklık girişlerine veda etmesi bekleniyor ve Lenovo, yeni dizüstü bilgisayarıyla bu trendi başlatan markalardan biri olacak gibi görünüyor.

Dizüstü bilgisayarın içinde dahili bir kablosuz kulaklık bulunması, ilk bakışta kulağa iyi bir fikirmiş gibi gelebilir. Bununla birlikte eğer iş yerinde ayrı, evde ayrı bilgisayar kullanıyorsanız zaten harici bir kablosuz kulaklığa ihtiyacınız olacaktır ve dolayısı ile dizüstü bilgisayarın dahili kablosuz kulaklığı ikinci planda kalacaktır.

Peki ThinkBook 15 Gen 2, dahili kablosuz kulaklık dışında donanım olarak neler vadediyor? 11. nesil Intel CPU ya da denk AMD Ryzen işlemcilerden güç alan dizüstü bilgisayarda 40 GB'a kadar RAM, 15 inç Full HD ekran, NVIDIA MX450 ya da Ryzen 4000 GPU, Thunderbolt 4 ve çeşitli RAM ile SSD dahili depolama seçenekleri bulunuyor.

Lenovo, yeni ThinkBook 15 Gen 2’nin AMD’li versiyonları için 550 dolar başlangıç fiyatı açıklarken; Intel işlemcili versiyonlar için 570 dolar başlangıç fiyatı açıklamış durumda. Lenovo, ThinkBook 15 Gen 2’nin ekim ayı itibarıyla raflardaki yerini alacağını belirtti.