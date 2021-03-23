İkinci el alım satım platformu letgo, gerçekleştirmiş olduğu online lansmanda ikinci el otomobil piyasasına iddialı bir şekilde adım atacağı yeni iş modeli letgo oto+'ı duyurdu.

Türkiye’nin en başarılı ikinci el platformlarından letgo, yeni letgo oto+ ile birlikte ikinci el otomobil alım satımına yeni bir adım atıyor. letgo oto+, ilk bakışta standart bir ilan platformu olarak gözükse de müşteri memnuniyetini ilk sırada tutarak hem alıcıların hem de satıcıların herhangi bir sorun yaşamaması için birçok farklı özellik sunuyor.

Alım satım esnasında ve daha sonrasında yaşanabilecek sorunları minimuma indirmeyi hedefleyen letgo, TSE onaylı oto ekspertiz merkezleri sayesinde otomobilleri detaylı bir şekilde inceliyor ve tüm bu detaylara en küçük ayrıntısına kadar ilanda yer verilmesini sağlıyor.

letgo oto+, alıcıya 14 gün içerisinde değişim imkanı sunuyor

Yeni letgo oto+, müşterilerin hiçbir sıkıntı yaşamaması için 3 farklı ilkeyi öncelik edinmiş durumda. Bunlardan ilki, ilanı verilecek tüm arabaların daha önce de belirttiğimiz gibi letgo oto+’ın kendi ekspertiz merkezlerinde incelenmesi. Bu merkezlerden ilki, İstanbul Maslak Atatürk Oto Sanayi’de 1600 metrekarelik bir alanda faaliyet göstermeye başladı.

İkinci ilke ise otomobile 12 ay ya da 20 bin kilometre garantisi verilmesi. Bu sayede letgo+, alım sonrasında yaşanabilecek herhangi bir aksiliği önlemeye çalışıyor. Son özellik ise otomobil satın almayı düşünen kişileri bir hayli mutlu edecek türden. Letgo oto+, satış sonrasında alıcıya 14 gün süre ve 500 kilometre menzil olmak şartı ile değişim garantisi sunuyor.

letgo Genel Müdürü Onur Kavak, ikinci el otomobil piyasasında birçok dinamiğin değişeceğini belirttiği açıklamasında şu ifadeleri kullandı; “letgo oto+, araba alıp satmanın en kolay ve güvenilir yolu. Dijital platformumuzdan, fiziki mağazaya kadar uçtan uca mükemmel müşteri deneyimi yaratarak, ikinci el araba denildiğinde akla en çok gelen ve tercih edilen çözüm ortağı olmak istiyoruz. 2021 yılı içerisinde Türkiye’deki birçok şehre açılımımız olacak. Gelecekte öyle bir kolaylık ve güven şeffaflık sunmak istiyoruz ki Türkiye’nin neresinde olursanız olun, letgo oto+’ın sattığı arabaları fiziksel olarak görme ihtiyacı dahi duymadan gözünüz kapalı bir şekilde, konforunuzu hiç bozmadan, sadece bir tıkla güvenle ve kolayca alın, biz kapınıza kadar getirelim. Siz de arabanızın keyfini sürün.”