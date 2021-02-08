Michael Schumacher'in F1 rekorunu egale etmeyi başaran tek isim Lewis Hamilton'ın önümüzdeki sezonda da Mercedes'te kalıp kalmayacağı uzun süredir merak ediliyordu. Mercedes F1 CEO'su Toto Wolf ve Hamilton'ın yapmış olduğu açıklamaya göre İngiliz pilot Mercedes'le 1 yıllık anlaşma imzaladı.

Mart ayınca başlayacak Formula 1'in gündeminde, Lewis Hamilton'ın yeni sezonda hangi takım için yarışacağı yer alıyordu. Birçok insan Hamilton’ın yola Mercedes ile devam edeceğini öngörmüştü ve tahminler doğru çıktı.

Mercedes-AMG Petronas ile anlaşmasını 1 yıl daha uzatan İngiliz pilot, Formula 1’in 2021 sezonunda Alman takım için yarışmaya devam edecek. Mercedes ile birlikte geçirdiği 8 sezonun 6’sında şampiyon olmayı başaran Hamilton, yola Toto Wolf’la devam etmekten memnun olduğunu açıkladı.

Yeni anlaşmada Hamilton'un veto seçeneği yok

Anlaşmanın imzalanmasının ardından F1 severlerin aklında Hamilton ve Mercedes arasında neden daha uzun süreli bir anlaşma imzalanmadığı geldi. Sonuçta Hamilton gibi başarılı bir pilotu Mercedes koltuğunda görmek herkesin isteyeceği türden bir hamle oldurdu. Ortaya atılan iddialara göre Mercedes, daha uzun süreli bir anlaşma imzalamadan önce ortamın havasını ölçmek için, veto seçeneği bulunmayan tek yıllık bir sözleşme tercih etti.

Mercedes-AMG Petronas Formula 1 takımı patronu ve CEO’su Toto Wolf, Hamilton ile aralarında herhangi bir anlaşmazlığın kesinlikle yaşanmadığını, vakit darlığından dolayı süreci biraz aceleye getirmek zorunda kaldıklarını belirtti.

Hamilton’ın ifadeleri ise şu şekilde oldu; "Takım arkadaşlarımla birlikte Mercedes’teki 9. sezonum için çok heyecanlıyım.Takımımız inanılmaz şeyler başardı ve şimdi daha da fazlasını başarmayı umuyoruz. Kendimizi sadece pistin içinde değil, dışında da geliştirmek istiyoruz.”