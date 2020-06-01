Lexus, önümüzdeki hafta çıkaracağı yeni aracı 2021 Lexus IS'nin fotoğrafını paylaştı. Aracın karanlıkta olduğu fotoğrafta, Photoshop yapmak isteyenler hüsrana uğradı çünkü Lexus fotoğrafı değiştirilemeyecek şekilde tasarlamıştı.

Japon otomobil devi Toyota'nın daha lüks araçlar ürettiği markası Lexus'tan yeni haber geldi. Şirket, Lexus GS'nin satışlarının bir süredir düşmesine tepkisiz kalmayarak GS'nin üretimine son vermişti. Lexus, GS'nin üretimini bitirmesiyle birlikte GS'ye göre nispeten daha küçük olan IS serisine odaklandı. Önümüzdeki hafta ortaya çıkacak olan 2021 Lexus IS'nin yeni fotoğrafı yayınlandı.

Lexus, yeni modelinin tanıtım fotoğrafında pek çok özelliğin üzerindeki örtüyü kaldırmamış. Genel olarak karanlık olan görüntüde, Lexus tarafından ilginç bir uygulamaya da imza atılmış. Bu tarz fotoğraflar yayınlandığı zaman, birçok otomobil tutkunu Photoshop kullanarak fotoğrafı irdeler ve daha net özelliklere ulaşır ancak bu sefer bunu yapmaya çalışan kişiler başarısız oldu çünkü Lexus, fotoğrafları ayarlarla değişmeyecek şekilde tasarlamıştı.

Karşınızda 2021 Lexus IS:

Photoshop'tan umduğunu bulamayan otomobil tutkunları çareyi sadece Lexus'un bize sunduklarına bakarak aradı. Fotoğrafa baktığımızda yeni IS'nin sedan olarak tasarlandığı hemen göze çarpıyor. Biraz daha dikkatli bakıldığındaysa arka tarafı tamamen saran uzun lambalar dikkat çekiyor. Arka tampondaki difüzör yükseltisi de fotoğraf iyice incelendiğinde ortaya çıkan detaylardan biri.

Lexus, aracın arkadan çekişli olarak dizayn edildiğini doğruladı ancak bu dizayn pek çok kişi tarafından beklendiğinden dolayı sürpriz etkisi yaratmadı. Birçok kişinin araçla alakalı asıl merak ettiği konuysa Lexus IS'ye güç verecek olan motor. Daha önce Lexus'un yeni canavarının BMW Z4 ve Toyota Supra'da kullanılan motorla birlikte geleceği iddia ediliyordu. Aracın motoru hakkında bir diğer güçlü söylentiyse 5,0 litre Lexus V8 veya V6'nın otomobilde yerini alacağı.

Lansmanı 9 Haziran tarihinde gerçekleştirilecek araç için şu anda yapabileceğimiz tek şey beklemekmiş gibi görünüyor. Araç tanıtıldığı zaman sizleri bilgilendirmeye devam edeceğiz.