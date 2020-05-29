27 Yıllık Toyota Supra Reklamının Gizemi Çözüldü

ABD’in San Francisco şehrindeki bir reklam panosunda Toyota’nın 1993 model Supra aracının reklamı bulunuyor. Sosyal medyada gündem olan reklam panosunun gizemi geçtiğimiz günlerde çözüldü.

Popüler otomobil üreticilerinden Toyota, hemen her tüketiciye hitap eden geniş bir araç yelpazesine sahip ve şirket, doğal olarak satışa sunduğu her aracın reklamını yapıyor. Toyota'nın 27 yıl önce satışa sunduğu bir aracın ABD'de hala bir reklam panosunu süslüyor olması ise fazlasıyla dikkat çekti.

ABD’nin San Francisco şehrinde bulunan bir reklam panosu, son birkaç yıl içinde defalarca sosyal medyada gündem oldu. Nedeni ise reklam panosunda 1993 model Supra reklamı bulunuyor olması. Evet, 27 yıl önce satışa sunulan Supra.

1993 Supra reklamının gizemi reklam şirketi sayesinde çözüldü

1993 Supra reklamının neden hala panoda yer aldığı, söz konusu reklam panosunun sahibi olan Clear Channel şirketi tarafından açıklandı. Clear Channel’ın bölge müdürü Bob Schmitt, 1993 Supra reklamının hala orada bulunma nedeninin, yıllar içinde değişen reklam teknolojisiyle ilgili olduğunu söyledi.

Bob Schmitt, şu anda reklam panolarında görülen reklamların, afişler şeklinde hazırlanarak reklam panolarına uygulandığını açıklarken, reklamların her zaman bu şekilde, afişler şeklinde hazırlanmadığını hatırlattı.

Clear Channel bölge müdürü Schmitt, yıllar önce reklam panolarındaki reklamların sanatçılar tarafından çizildiğini ve boyandığını belirtti. Dolayısı ile San Francisco’da bulunan 1993 Supra reklamı da aslında bir sanatçının uzun süren uğraşları sonucunda ortaya çıkan bir reklam.

O tarihten sonra reklamlar, bir panoya çizmek yerine panolara yapıştırılan afişlerle yapılmaya başlandı. 1993 Supra’nın bulunduğu reklam panosu ise resim silinmeden, üzerine reklam afişleri yapıştırılarak kullanılmaya devam edildi.

1993 Supra reklamı söz konusu reklam afişlerinin değişimi sırasında ortaya çıkıyor. Yani 27 yıllık bir otomobilin reklamını gördüğünü söyleyenler, aslında sadece iki afiş arasındaki değişim sürecinde bu otomobili görebiliyorlardı. Schmitt'e göre yıl içinde afiş değiştirme 3 kez gerçekleşiyor ve 2 saatlik periyotlarla gerçekleşen bu değişimler sırasında 1993 Supra, 6 saat boyunca görülebiliyor.