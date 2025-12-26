LG "Dünyada İlk" Özelliklerle Donattığı Amiral Gemisi Monitörlerini Duyurdu: İşte Özellikleri!

LG, CES 2026'ta resmen tanıtacağı 3 yeni monitör duyurdu. UltraGear evo serisine dahil olan monitörler, "dünyada ilk" özellikleriyle gündeme bomba gibi düşecekler gibi duruyor. Peki bu monitörler neler sunuyor?

Güney Koreli teknoloji devi LG'den dikkat çeken bir hamle geldi. Şirket, üst düzey özelliklerle donattığı monitör serisi UltraGear evo'nun yepyeni modellerini duyurdu. 39GX950B, 27GM950B ve 52G930B olarak isimlendirilen bu monitörler, sahip olduğu özelliklerle tüketicileri mest etmeyi başaracaklar gibi görünüyor.

Peki LG'nin CES 2026 etkinliklerinde resmî olarak satışa sunacağı bu monitörler, tüketicilere neler vadediyorlar? Dilerseniz lafı daha fazla uzatmadan detaylara geçelim.

Dünyanın ilk 5K yapay zekâ yükseltme desteğine sahip monitörü: 39GX950B

Serinin en dikkat çeken üyesi, hiç şüphesiz 39GX950B. Zira 39 inç boyutlu bu monitörde dünyada ilk olan bir özellik yer alıyor. LG'nin açıklamasına göre monitör, sahip olduğu yapay zekâ desteği ile GPU yükseltmesine ihtiyaç kalmadan 5K çözünürlükte görüntüleme yapabiliyor. Yani ekran kartının eski olmasının hiçbir önemi yok. Yapay zekâ, bu eski ekran kartında bile 5K çözünürlük almanızı sağlayacak.

5K2K çözünürlükte 165Hz, WFHD çözünürlükte ise 330Hz tazeleme oranı ile kullanılabilen monitör, 0,03 ms gecikme süresiyle oyunlarda fark yaratıyor. 1500R kavis oranı ve 142 PPI piksel yoğunluğu ile 39GX950B, oyunseverlerin yeni favorisi olacak gibi görünüyor.

Dünyanın ilk 5K miniLED monitörü: 27GM950B

27GM950B, sahip olduğu özelliklerle rakiplerinin önüne geçmeyi başaracak gibi görünüyor. Zira LG, 27 inç ekran boyutuna sahip bu monitörde miniLED teknolojisi ile 5K çözünürlüğü birleştirdi. 5K çözünürlükte 165Hz ve QHD'de 330Hz tazeleme oranı sunan monitörün gecikme süresi ise 1 ms olarak açıklandı.

Bu arada; LG 27GM950B'nin de yapay zekâ destekli yükseltme özelliğine sahip olduğunu belirtelim. 1.250 nit tepe parlaklık değerine sahip olan monitör, bu teknik özellikleri ile parlama sorununu tamamen tarihe gömecek diyebiliriz.

Dünyanın ilk 52 inç 240 Hz 5K2K monitörü: 52G930B

LG UltraGear evo serisinin en yeni üyesi olan 52G930B ise gündeme bomba gibi düşecek gibi duruyor. Zira LG'nin yeni monitöründe 52 inç görüntüleme oranı 5K2K çözünürlük ve 240 Hz tazeleme oranı ile birleştiriliyor. Böylelikle dünyada bir ilke imza atan monitör, 1000R kavisli yapısı ile özellikle de geniş ekrana ihtiyaç duyan profesyonellerin ilgisini çekecek diyebiliriz.

LG'nin yeni monitörlerinin fiyatları şimdilik belli değil. Ancak bu monitörler, sahip oldukları "dünyada ilk" özelliklerle biraz tuzlu fiyatlarla satışa sunulacaklar gibi görünüyor. CES 2026, bu soru işaretinin giderilmesini sağlayacak.