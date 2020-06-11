LG, Yeni Taşınabilir Projektörü CineBeam PH30N'yi Tanıttı

LG, istediğiniz her yerde sinema keyfi yaşatabilecek yeni mini projeksiyonunu duyurdu. LG CineBeam PH30N adlı mini projeksiyon, küçük boyutuna rağmen tatmin edici özellikler sunan uygun fiyatlı bir model olarak geldi.

LG, yaz günlerini sinema keyfini istediği her yere götürmek isteyenler için CineBeam PH30N adlı yeni mini projektörünü tanıttı. Şirketin boyutuna göre oldukça marifetli olan yeni projektörü, kullanıcılara kısa mesafeden dev ekran görüntü keyfi sunuyor.

PH30N, LG'nin CineBeam projektör serisindeki yüksek fiyatlı CineBeam HU80KSW 4K ve HU85LA 4K gibi lazer projektöre göre daha mütevazı ve uygun fiyatlı bir cihaz olarak geldi. CineBeam PH30N 100 inçlik (254 cm) bir görüntüyü sadece 3 metre mesafeden bir ekrana veya duvara yansıtabiliyor.

LG CineBeam PH30N, taşınabilir ve uygun fiyatlı bir ürün olarak öne çıkıyor

CineBeam PH30N, Ultra HD çözünürlük yerine 1280x720 HD çözünürlük sunuyor ve 250 ANSI lümen gibi makul bir parlaklık vadediyor. LED ışık kaynağının arkasındaki lamba, 30.000 saate kadar kullanım ömrü vadediyor. Yani günde 8 saat kullansanız bile 10 yıla kadar dayanabiliyor.

PH30N, taşınabilir bir projektör olmanın hakkını veriyor. Cihaz sadece 12,7 cm uzunluğunda ve genişliğinde. Ağırlığı ise yaklaşık 450 gram. Yani çantanıza atıp arkadaşlarınızla istediğiniz yerde film izlemek için ideal. LG, projektördeki dahili pilinin 2 saate kadar tamamen kablosuz bir kullanım sağladığını söylüyor. Yani tek şarjla neredeyse bir film izlemek mümkün. Ayrıca Bluetooth üzerinden kablosuz olarak projektöre ses akışı yapılabilirken, akıllı telefonla kablosuz yansıtma veya USB bellek aracılığıyla da görüntü alınabiliyor.

LG CineBeam PH30N, mini projeksiyon 400 dolardan piyasaya sürüldü. Cihaz şu anda LG'nin resmi sitesi üzerinden veya LG mağazalarından satın alınabiliyor.